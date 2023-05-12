芽笼叻沙虾面 宏茂桥设首家分店

创立于1964年的芽笼叻沙虾面在本地已有59年历史，2022年12月，品牌在宏茂桥4道大牌632的咖啡店里开设首家分店，掌勺的是第三代小贩林煜渊（26岁）。

林煜渊毕业于新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院（SHATEC），在酒店业工作了两年，他视延续家族小贩生意为己任，毅然辞去工作，协助扩张家族小贩生意，希望保留传统老味道，介绍给年轻一代。林煜渊说：“从小我就对烹饪深感兴趣，喜欢看爸爸准备食材，为食客煮出一碗碗叻沙和虾面。”

位于沈氏通道（Sims Drive）的老店，则由林煜渊的哥哥林煜盛（38岁）驻守。据悉，兄弟俩已计划再开第三家店。

当年，创办人李斯乾学得烹煮叻沙的技艺，就开始以流动小贩方式，骑着三轮车穿梭于芽笼3巷至40巷，沿街叫卖叻沙。街坊听到李斯乾的叫卖声，都会捧着空碗上前光顾。

卖了逾20年叻沙的李斯乾退休后，把生意交给女婿林耀强接管。第二代接班人林耀强接手后，坚持选用更优质的食材，以提升味道也打响名气。他在延续岳父叻沙口味的同时，还精心研发出专属的虾面配方，摊位自此不仅售买叻沙，也卖虾面，吸引许多食客光顾。

除了传统叻沙（$4.30）和传统虾面（小$4.30／大$6.30），到芽笼叻沙虾面少不了品尝招牌菜——虾叻沙（小$4.80／大$6.80）。品牌坚持保留传统，叻沙汤中加入特制香料，包括：优质虾米、黄姜、辣椒、大蒜、香葱等，搭配鲜榨椰浆烹煮而成。

传统叻沙的秘诀在于采用黄金比例的虾米、黄姜、辣椒等香料，加入鲜榨椰奶烹制而成。（品牌提供）

摊位售买的虾面选择多元，除了鲜虾，还搭其他配料。除了经典的猪骨虾面（小$5.30／大$7.30），也有猪尾虾面（小$5.30／大$7.30）或粉肠虾面（小$5.30／大$7.30）供选择。虾面汤采用虾壳低温炒上四小时，连同焦化冰糖加入虾汤中，随后加入猪骨、蒜蓉和自家调配的酱料熬制两小时，使汤头更为浓郁鲜美。

海鲜爱好者还可选择蛤蜊虾面（小$5.30／大$7.30）；大虾面（小$6.80／$8.80）或超级大虾面（小$10.80／大$12.80），大虾的虾肉紧致鲜甜，口感层次丰富！

蛤蜊虾面滋味鲜美浓郁。（品牌提供）

超级大虾面是豪华版虾面，选用新鲜大虾烹煮。（品牌提供）

地址：632 Ang Mo Kio Ave 4 S560632

营业时间：上午8时至晚上8时30分（每天营业）