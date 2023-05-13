把肉品制成肠是古老的食材保存技术。西方有风味各异的香肠，中式料理最为人知的就是腊肠。本地酒店与肉品专卖店自制香肠，深究肉品处理与食材搭配的屠夫，更是香肠的“知音”。在讲求吃得健康的前提下，香肠要如何脱去“加工食品”的外衣，成为餐桌上的精致美食？

新鲜猪肉的供应前阵子受影响，4月19日，食品局从本地屠宰场的猪屠体中检测出非洲猪瘟。这些猪是从印度尼西亚布兰岛进口的活猪。当局暂停从这个来源进口猪只，本地屠宰场也暂时关闭消毒，连带地影响马来西亚的活猪进口。

本地屠宰场如今已恢复运作，湿巴刹5月3日起也恢复供应砂拉越的鲜猪肉。

猪肉除了新鲜食用，把肉制成香肠在古代是一种保存食物的方法，也不浪费各部位。不同地方的文化，都有食用香肠的历史。