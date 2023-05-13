多家本地与海外精品咖啡品牌进驻丹戎巴葛，使得这一带的空气里弥漫着浓浓咖啡香。除了进口优质咖啡豆，这些咖啡馆也自家烘焙豆子，并提供特色轻食餐饮。

丹戎巴葛一带最近有几家咖啡馆新开业，达士敦路（Duxton Road）有Allpress @ 73 Duxton，100 AM商场有Takagi Coffee，国浩大厦（Guoco Tower）有瑞幸咖啡（Luckin Coffee）和长贺精品咖啡（Tiong Hoe Specialty Coffee）。各家独特风味的招牌咖啡，不单让那一带的上班族有更多“充电”饮料可选择，也吸引咖啡粉丝前去尝鲜。

Allpress @ 73 Duxton新西兰咖啡豆烘焙商Allpress Espresso自1989年成立以来，为全球超过1200家咖啡馆供应优质咖啡豆，5月2日起以咖啡馆和零售快闪店的形式“Allpress @ 73 Duxton”，与新加坡的咖啡迷见面，为期六个月。



品牌一大特点是采用独家热气烘焙技术，减少传统烘焙法的烟熏和烧焦味，确保每一颗咖啡豆平均受热，水平一致。在咖啡馆可尝到品牌的两款招牌中度烘焙咖啡豆，一款带甜，另一款顺滑。也有单品咖啡和冷泡咖啡。咖啡一杯从$5起。