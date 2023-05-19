日本超人气甜甜圈Mister Donut正式进驻新加坡

你是否熟悉Mister Donut这个名字？这家日本超人气甜甜圈专卖店曾在去年7月15日在裕廊坊（Jurong Point）开设了长达一个月的快闪店。营业期间吸引了大批本地人排队购买这些十分抢手的甜甜圈。

连锁甜甜圈品牌Mister Donut源自美国，过后在1971年将生意重心移往日本。Mister Donut目前在日本是规模最大的甜甜圈连锁专卖店。

Mister Donut售卖着多样化的口味的甜甜圈。（叶乐怡摄）

Mister Donut以多样化的口味闻名，即将在本地开幕的Mister Donut不只会售卖原有的口味如：招牌波提甜甜圈（Pon De Ring）、 蜂蜜（Honey Dip）、巧克力、草莓和蛋奶冻（Custard Cream)等，还有新加坡限定的特别口味：草莓巧克力甜甜圈（Strawberry Chocolate）和巧克力波提甜甜圈（Chocolate Pon De Ring）。

新加坡限定的甜甜圈口味：“Strawberry Chocolate”（草莓巧克力）甜甜圈。（叶乐怡摄）

研发波提甜甜圈口味的中村雅彰（Masaaki Nakamura）与zaobao.sg分享，早期Mister Donut的甜甜圈都来自美国，但因为日本的Mister Donut想研发专属的新口味，波特甜甜圈就因此诞生。

曾看过或吃过Mister Donut波提甜甜圈的读者们可曾好奇，为什么波提甜甜圈长得与普通甜甜圈不太一样？起初在研发过程中，波特甜甜圈其实长得和普通甜甜圈一样。但中村雅彰想把甜甜圈的形状弄得更独特一些，所以经过各种实验，发觉波特甜甜圈环形的形状很可爱，也能够让顾客更容易食用。

由于Mister Donut重视每一个甜甜圈的质量，所以每天的产量有限。因此，分店的营业时间将从上午11时开始，一直到售完为止。

这里的甜甜圈价格介于$2.30至$2.50。热爱甜点的公众也可以直接购买一盒六个（$14），或一盒10个（$23）的甜甜圈！由于数量有限，每位顾客一次只能购买四个招牌波提甜甜圈。

各种甜甜圈口味，价格介于$2.30至$2.50。（叶乐怡摄）

Mister Donut