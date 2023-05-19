超人气甜甜圈品牌Mister Donut在狮城开店，有本地独家口味的甜甜圈；鼎泰丰则推出限量版的巧克力花生包。无论是甜甜圈还是巧克力花生包，应该都会吸引有“甜牙”（sweet tooth）的食客前去尝鲜。

Mister Donut

Mister Donut在碧山第8站（Junction 8）的新店于5月21日开幕，推出两个独家口味。

之前，连锁甜甜圈品牌Mister Donut在裕廊坊（Jurong Point）设立限时快闪店，吸引大批人潮，甚至有人为了买到招牌波提甜甜圈（Pon De Ring）而排队数小时。现在，Mister Donut在碧山开设首家狮城专卖店。

Mister Donut是日本最大的甜甜圈连锁店之一。尽管它起源于美国，该连锁店在日本更为知名，总部位于大阪。本地的Mister Donut不仅会使用来自日本的食材，也会派员工到大阪的Mister Donut学院接受培训。

口味方面，少不了日本的招牌波提甜甜圈，有原味、草莓和巧克力口味等。本地店也会售卖其他热门口味，比如法式脆皮甜甜圈（French Cruller Donuts），还有传统酵母甜甜圈（Traditional Yeast Donuts），有蜂蜜、卡仕达、巧克力、草莓等口味。

碧山专卖店会独家推出巧克力波提甜甜圈（Pon De Ring Chocolate）和草莓巧克力口味。

Mister Donut推出本地独家的草莓巧克力口味甜甜圈。（品牌提供）

甜甜圈售价每个介于$2.30至$2.50，可购买一盒6个（$14）或10个（$23）。

新店开幕当天，Mister Donut将送出限量版Mister Donut文件夹、贴纸等周边商品。

地址：9 Bishan Place #02-27A Junction 8 S579837

巧克力花生包

鼎泰丰为庆祝20周年，推出限量版的巧克力花生包。

品牌给予人气流沙包新诠释，限时推出的这款口味，以Kit Kat酱制成（每个$3.20，三个$9），售至5月31日为止。

鼎泰丰的限量版巧克力花生包。（品牌提供）

松软的巧克力花生包，采用台湾的优质面粉制成，一口咬下流出熔岩般的浓郁Kit Kat牛奶巧克力酱和小脆饼，外层酥脆的花生碎增添口感，可满足巧克力粉丝的味蕾。

此外，鼎泰丰也限时推出另一款新品“炸馄饨燃面”（$14.50），售至6月30日。它类似红油燃面的变奏版，以金黄炸馄饨搭配红油燃面，香辣的面条多了炸馄饨的香脆咸香。