名厨加持新旧餐馆 登布西山享美食

登布西山开了新西班牙餐馆Tinto，开业10年的亚洲融合餐馆Morsels则推出全新菜单，两家餐馆皆有名厨加持，菜式丰富有新意，食客大有看头。

食肆林立的登布西山（Dempsey Hill）近来相当热闹，除了有崭新西班牙餐馆Tinto入驻，还有开业10年的亚洲融合餐馆Morsels推出全新Morsels 2.0菜单，两家餐馆皆有名厨加持，看头十足。

继两年前在登布西山开设了秘鲁餐馆Canchita后，厨师夫妻档丹尼尔（Daniel）和塔玛拉·查韦斯（Tamara Chávez）再度携手开设他们的首家西班牙餐馆Tinto，为食客提供西班牙小吃Tapas、西班牙海鲜饭、面等。

厨师夫妻档丹尼尔（Daniel）和塔玛拉·查韦斯（Tamara Chávez）在登布西山开设西班牙餐馆Tinto。（餐馆提供）

七种西班牙海鲜饭

菜单上有七种西班牙海鲜饭供选择，包括章鱼和西班牙香肠海鲜饭（De Pulpo & Chorizo Paella，$36/$68），主打咸鲜口味。西班牙Bomba米饭煮得粒粒分明饱满，口感略带嚼劲，其上铺满西班牙香肠、烤章鱼和蚕豆，淋上piquillo辣酱拌着吃，层次丰富。西班牙海鲜饭有一味不可少的灵魂配料，即有“红色黄金”之称的藏红花。

为让食客有机会尝到不同口味的海鲜饭，餐馆售卖的西班牙海鲜饭分量较其他西班牙餐馆来得小，建议点个两三款，与友人共享。

章鱼和西班牙香肠海鲜饭口味咸鲜。（餐馆提供）

西班牙海鲜面（Fideua）是传统的瓦伦西亚海鲜短面条，跟西班牙平锅海鲜饭有异曲同工之妙，把饭换成面。西班牙鲜虾蘑菇短面（Fideua Carabineros & Setas，$62/$118），碎碎细细的面看似软嫩，其实带嚼劲，吸附了龙虾汤底的精华，味道浓郁，每一口都洋溢着海洋味道。

西班牙蒜油虾（Gambas Al Ajillo，$28）蒜味十足，肥美多汁的大虾搭配马铃薯泥，面包蘸虾头油和薯泥，十分好味。蟹肉牛油果沙拉（Cangrejo，$18）卖相和味道都非常好，融合青柠、青苹果片，吃时拌以鲑鱼鱼子酱，口味清新。

Gambas Al Ajillo蒜味十足，肥美多汁的大虾搭配马铃薯泥，面包蘸虾头油和薯泥，十分好味。（餐馆提供）

甜品西班牙油条“曲若丝”（$18）油炸后撒上糖，搭配热巧克力酱和香草奶油，口感轻盈爽脆。

地址：Block 10 Dempsey Rd #01-21 S247700

电话：97295002

名厨卢嬿而创办的餐馆Morsels今年步入第10年，为寻求突破，重新出发，餐馆菜单全面更新。卢嬿而2022年花了三四个月策划新菜单Morsels 2.0。她认为餐馆走过10年，新菜单更趋成熟，主打少即是多的理念，希望做出美味又有营养的料理，让食客吃出健康。

卢嬿而热衷以发酵方式制作料理中所使用的酱料，甚至到韩国发酵大豆酱和酱油。她受访时说：“我向来喜欢自己腌制食物，如：腌渍蔬菜、味噌、柚子胡椒酱、豆瓣酱、天贝，甚至是腌辣椒等，经过发酵的食材除了对人体有益，作为厨师，我也可以自我掌控想要达到的口味。”

Morsels餐馆老板兼主厨卢嬿而热衷以发酵方式制作料理。（档案照）

不过，发酵需要时间，想要做好发酵食品同样也需要时间沉淀。她说，每种食材所需的发酵时间都不同，作为厨师得勇于尝试，了解各种食材，才能做出相应调整。

发酵食材入菜

新菜单上有不少创意菜式融合采用发酵方式制成的食材。卢嬿而说，她以往会把餐馆腌制的食材放在盘上，让食客自行搭配，但发现食客往往没吃，如今她将发酵后的食材与菜式结合，这样一来，食客在品尝时就可以完全吃到她想要呈现给食客的味道。

小吃Sanchoku Corned Beef Cream是用蒸熟后的盐腌牛肉、奶油芝士及香料结合制成奶油，再填入印度脆球饼Pani Puri中，搭配腌黄瓜，一口放进嘴里咬破，口感香脆，味道也特别丰富。

Sanchoku Corned Beef Cream是用盐腌牛肉、奶油芝士及香料结合制成奶油，再填入印度脆球饼Pani Puri中，搭配腌制黄瓜享用，口感香脆。（餐馆提供）

Mushroom Garum Broth鲜美可口，把蘑菇、麴，以及小扁豆搅碎后，加入盐让其发酵至生抽状态，烹煮时加入日式高汤，淋上焦香香蕉叶油，更为这道蔬菜汤增香。

Mushroom Garum Broth是道蔬菜汤，鲜美可口。（餐馆提供）

Chinese Celery Tortellini是个人相当喜欢的一道菜，自制芹菜意式饺子中裹着蘑菇和马铃薯，搭配发酵后的绿芦笋和帕马森芝士豌豆酱和腌制柠檬泡沫，简单又美味。

主菜中的海鳟鱼以椰壳烟熏，搭配大黄酱和毛豆谷物享用。有趣的是，主厨把海鳟鱼的边角切下后，炸成香脆腐皮，增添口感层次之余，也体现出餐馆不浪费食材的初心。

主厨把海鳟鱼的边角切下后，炸成香脆的腐皮，增添口感之余，也体现出餐馆不浪费食材的初心。（餐馆提供）

餐馆也推出每周精选面食，探店当天尝到的是马来卤面，和一般马来卤面的配料不同，丰富配料包括：自制虾饼、豆干，还有腌制红薯，搭配以香菜和腌青辣椒制成的辣酱，十分讨好味蕾。

有别于一般马来卤面，搭配以香菜和腌青辣椒制成的辣酱，十分讨好味蕾。（叶晓虹摄）

春季菜单使用了大量的春季食材，有午间、晚间和素食三种套餐供选择。午间套餐每人$58++至$108++，晚间套餐每人$128++至$188。

地址：25 Dempsey Rd #01-04 S249670

电话：62663822