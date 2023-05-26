休闲法式餐馆 奢华餐具衬托佳肴

位于诗阁广场（Scotts Square）的La Savoir是一家休闲法式餐馆，主打轻奢时尚风。

除了主要用餐区，餐馆也设有吧台座位、靠窗与私人用餐区，每个角落都经过精心装潢，餐馆内部的摆设品皆为餐馆老板的爱马仕收藏品，就连墙纸也不例外。

La Savoir餐馆的每个角落都经过精心装潢，所有摆设皆为餐馆老板的爱马仕藏品。（餐馆提供）

精心的摆盘，每每都会用上设计精美的餐具来衬托。餐馆菜式融合法式和本地口味，并与特定的爱马仕餐具搭配，使之成为视觉和味蕾的盛宴。

前菜的牛油拼盘（La Savoir Butter Board, $15）将软化的经典法式海盐牛油、日本拌饭素（Japanese furikake）牛油，以及香料虾牛油，搭配餐馆精选的三款面包蘸着享用。

La Savoir Butter Board结合经典法式海盐牛油、日本拌饭素牛油及香料虾牛油，搭配面包享用。（餐馆提供）

安格斯牛肉鞑靼（Angus Beef Tartare，$28）将干式熟成100天的安格斯里脊肉放在小馒头上，搭配马铃薯泥、鱼子酱和帕马森芝士。

个人推荐野芽菜沙拉（Wild Sprouts Salad, $18），焦烤球芽甘蓝和多汁的菌菇，搭配清新的奶油柚子蛋黄酱，腌渍番石榴、柴鱼片和飞鱼籽，口感清爽，咸香美味。

烤章鱼（Charred Octopus, $28）口感弹牙，炭火烤过的章鱼外焦里嫩，带有熏香，搭配冰菜和清甜的橘子果肉，增添味觉层次。

主食扇贝意式烩饭（Scallop Risotto, $32）也叫人回味，主厨选用个头饱满的北海道扇贝，意式白米（Arborio rice）用“烩”的方式吸饱汤汁，释出弹韧浓滑的美味，让味蕾充满新奇体验。另一主食——法式油封三文鱼（Confit Salmon, $31）经过长时间低温慢煮后，口感细嫩润滑。

扇贝意式烩饭（Scallop Risotto）吸饱汤汁，弹韧浓滑。（叶晓虹摄）

法式油封三文鱼（Confit Salmon）口感细嫩润滑。（叶晓虹摄）

餐馆氛围轻松优雅，适合午后约上三两好友享受惬意的下午茶时光。下午茶套餐（每人$67++）包括咸点、甜点、司康饼、面包与糕点篮、三明治，搭配茶或咖啡享用。

餐馆氛围轻松优雅，最适合约上三两好友享受惬意的下午茶时光。（餐馆提供）

地址：6 Scotts Rd #02-01 S228209

电话：93777788