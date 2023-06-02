来自日本的米其林一星拉面馆“创作面工房鸣龙”（Nakiryu）在狮城开设第二家分店，推出三款独家味噌拉面。

主厨兼老板斋藤一将（46岁）于2010年至2012年在香港Mist餐馆担任主厨，2012年回日本东京创办了Nakiryu，自2017年连续七年获得米其林一星，是东京有名的排队拉面馆，也是当地三家米其林星拉面馆之一。之前，他在狮城大厦（Plaza Singapura）开海外店，以闻名的招牌担担面吸引排队人龙。

斋藤一将谈到位于怡丰城新店的独家味噌拉面时说：“我在东京开Nakiryu之前受训期间，师傅教我原味的味噌食谱。后来我在东京拉面店的季节限定餐单，推出味噌拉面，受到顾客欢迎，因此我希望狮城的食客也能尝一尝。”

香辣的辣味噌拉面。（餐馆提供）

三款独家味噌拉面，首推卡布奇诺味噌担担面，这道结合了受欢迎的味噌拉面和招牌担担面的面食，不含任何咖啡，而是带有类似卡布奇诺的泡沫，味道香浓鲜甜。芝士味噌拉面则是受墨西哥菜肴启发的拉面，添了萨辣酱（salsa），还有跟味噌风味合拍的芝士。具浓郁的芝士道味，萨辣酱增添了一层清爽口感。辣味噌拉面有蒜头、辣椒和辣豆瓣酱，调制出平衡的香辣滋味。

受墨西哥菜肴启发的芝士味噌拉面。（餐馆提供）

拉面馆的拉面与小吃带中式特色。除了招牌担担面，还有日式酸辣面。如果喜欢经典拉面口味，有酱油拉面和盐拉面。小吃选择有辣蒜虾仁云吞、口水鸡、手羽饺子、唐扬炸鸡、炸豆腐等。