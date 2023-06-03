双剑合璧 美味加倍 订户 黄亿敏发布 / 发布 / 2023年6月3日 5:00 AM 808 Eating House的朱义君（左）和Province餐馆的刘家俊，在同个地点经营不同概念餐饮。（海峡时报照片） 日本餐馆一期一江主厨江野茜（左）与私厨Cutlery Optional负责人瓦森塔拉（Vasunthara Ramasamy）合作四手联弹晚餐。（餐馆提供） 日本餐馆一期一江四手联弹活动上的日本帝王蟹印度饼卷。（餐馆提供） 808 Eating House的食物加入东南亚风情，如印度香料咖喱粉南瓜泥澳大利亚肺鱼（左）和娘惹黑果三层肉。（餐馆提供）字体大小:小中大走入一家餐馆，收获两种不同的餐饮体验。如切新餐馆前半部提供休闲餐饮，另一边则主打精致餐饮。日本餐馆一期一江的四手联弹，日本料理和印度菜叫人吃出惊喜。厨师们都明白合作力量大，有的双剑合璧做四手联弹，有的在一个屋檐下提供两种用餐体验，带来双倍美味。★二合一餐饮体验：808 Eating House & Province如切区新开业的808 Eating House和Province，就是在同个地点提供两种不同用餐饮体验的新餐馆。餐馆前半部是休闲餐饮808 Eating House，穿过另一道门就踏进主打精致餐饮的Province餐馆。各自主理餐馆的两名年轻新加坡主厨，808 Eating House的朱义君（30岁）和Province餐馆的刘家俊（29岁），都曾与美国三星女厨师克郎（Dominque Crenn）学艺。这次携手呈现二合一的餐饮概念，虽各自发挥，但共同点是，在菜品中注入东南亚风味。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 厨师 本地餐馆 三新口味味噌拉面 韩日新食肆 火炙与静享各自精彩