手作点心餐馆潮粤轩 迁入首都新加坡

本地手作点心餐馆潮粤轩两年前在义顺Junction Nine购物中心开业，为扩充营业，上月搬迁至首都新加坡（Capitol Singapore），用餐环境更明亮宽敞，菜单也更新，注入更多新元素。

餐馆由厨师兄弟档，哥哥蔡国贤和弟弟蔡国源携手创立，为食客呈献创新，讲究摆盘和造型精致的点心、港式粥品、饭面等。

餐馆开业当天试吃的金汤鲜龙虾粥（$28.80）口味清新淡雅，搭配龙虾肉与炸油条享用，爽口适胃，粥底浓稠适中，口感香滑。

金汤鲜龙虾粥搭配龙虾肉与炸油条享用，粥底浓稠适中，口感香滑。（餐馆提供）

现在的食客注重手机先吃，点心要吸睛，就要以诸多不同可爱造型出击，以虏获食客芳心。天鹅酥是人气极高的象形点心，2017年，蔡国源师傅在传统点心中变化出新意，一道厨皇天鹅酥（三件$15.80）赢得当年在香港举办的世界粤菜厨皇大赛的得奖点心。漂亮的天鹅象形酥皮点心，造型别致美观，口感酥脆，香甜味美。蔡师傅以馒头皮制作天鹅脖子，以黑芝麻点缀天鹅眼，头顶还加了枸杞做造型。黑天鹅内馅是龙眼流沙；白天鹅内馅则是黑芝麻流沙，香甜软糯，加上蓝色蝶豆花制成的“天鹅湖”果冻作为陪衬，带有几许浪漫甜蜜。

精美点心三拼（三蒸）呈现的是黑松露三菇饺、菠菜鲜虾带子饺，以及金汤蟹肉小笼包。其中，最突出的是黑松露三菇饺，玲珑剔透的外皮透着内里丰富饱满的菌菇，颜值与口味兼具。三款蒸点供食客个别点用，一笼三件，价格介于$7.80至$8.80。

香酥芝士龙虾卷（三件$12.80）结合芝士香与龙虾的爽脆，具有脆卜卜的口感。咸鱼马蹄肉饼冬菇包（三件$9.80）是布满纹理的啡色“冬菇”，仿佛刚从林中采摘而来。和一般“冬菇包”的内陷不同，里头包裹着的是咸鱼马蹄肉，既有咸鱼的鲜香，又有马蹄的甘甜味。

香酥芝士龙虾卷结合芝士香与龙虾的爽脆。（餐馆提供）

辣椒螃蟹配手指馒头（$48.80）融合本土道地风味，将剥好的蟹肉，配上特调辣椒螃蟹酱汁，将馒头制成“手指”形状，让食客直接沾着辣椒螃蟹酱汁和厚实的蟹肉享用。

辣椒螃蟹配手指馒头将馒头制成“手指”形状，让食客直接沾着辣椒螃蟹酱汁和蟹肉享用。（餐馆提供）

海鲜炸酱拉面（$15.80）以西式摆盘，带有少许甜辣。甜品送上的餐后甜品——冰花炖官燕（$108）具有补肺养阴的功效，辅以清甜的冰糖炖制，口味稍甜。

地址：13 Stamford Rd #B2-51 & 52 Capitol Singapore S178905

电话：89211929