2023米其林必比登名单出炉 19家平民美食首次入榜

2023年新加坡“必比登推介”（Bib Gourmand）名单于星期四（6月15日）公布，共有79家餐馆和小贩食摊入选，其中有19家首次入榜，包括两家餐馆和17家小贩摊位。

这个推荐平民美食的名单2023年包括53家小贩摊位、21家餐馆、以及五家街头小吃。

“椰子俱乐部”（The Coconut Club）餐厅的椰浆饭、乌打及煎鱼。（档案照）

新上榜的两家餐馆是国成菜馆（Kok Sen）和椰子俱乐部（The Coconut Club），17个上榜的小贩摊位包括：亚当路熟食中心大虾面（Adam Rd Noo Cheng Big Prawn Noodle）、Bahrakath Mutton Soup、美芝路鱼头米粉（Beach Road Fish Head Bee Hoon)、祝记（Cheok Kee）、嘟嘟熟食（Du Du Shou Shi）、兴记咖喱鸡米粉面（Heng Kee）、回味辣椒板面（Hui Wei Chilli Ban Mian）、记得来海南鸡饭（Ji De Lai Hainanese Chicken Rice）、贵兴（Kwee Heng）、南星福建炒虾面（Nam Sing Hokkien Fried Mee）、No.18炒粿条面（No.18 Zion Road Fried Kway Teow）、Selamat Datang Warong Pak Sapari、新加坡炒福建虾面（Singapore Fried Hokkien Mee）、顺发（Soon Huat）、鸳鸯苋菜汤（Spinach Soup）、泰成鱼汤（Tai Seng Fish Soup）、永春云吞面（Yong Chun WanTon Noodle）。

旧机场路熟食中心的南星福建炒虾面。（档案照）

芽笼峇鲁熟食中心（Geylang Bahru Market & Food Centre）和亚当路熟食中心（Adam Food Centre）今年最多小贩入榜，各有三家小贩美食入榜，是米其林食探心目中的国民好食堂。必比登推介名单旨在表扬价格中等又美味的餐馆或摊位。今年是米其林第七年推出新加坡必比登名单，所推介的餐馆或小贩摊位，每人一餐价格不能超过45元。

2023年新加坡米其林指南颁奖礼，将于6月27日在滨海湾宾乐雅臻选酒店（Parkroyal Collection Marina Bay），以鸡尾酒会形式举行。除了米其林一、二和三星之外，当天还将颁发特别个人奖项。

19家首次上榜的米其林必比登平民美食

1. 亚当路大虾面：亚当路熟食中心

2. Bahrakath Mutton Soup：亚当路熟食中心

3. Selamat Datang Warong Pak Sapari：亚当路熟食中心

4. 美芝路鱼头米粉：大牌90号黄埔通道熟食中心（Whampoa Makan Place）

5. 新加坡炒福建虾面： 大牌90号黄埔通道熟食中心（Whampoa Makan Place）

6. 祝记：芽笼峇鲁巴刹与熟食中心

7. 回味辣椒板面：芽笼峇鲁巴刹与熟食中心

8. 鸳鸯苋菜汤：芽笼峇鲁巴刹与熟食中心

9. 嘟嘟熟食：裕廊西第505座巴刹及熟食中心

10. 兴记咖喱鸡米粉面：牛车水芳林熟食中心

11. 记得来海南鸡饭：义顺忠邦熟食中心

12. 国成菜馆：牛车水恭锡路2/4号

13. 贵兴：纽顿熟食中心

14. 南星福建炒虾面：旧机场路熟食中心

15. No.18炒粿条面：锡安路河畔熟食中心

16. 顺发：桥北巴刹与熟食中心

17. 泰成鱼汤：达曼裕廊熟食中心

18. 椰子俱乐部：美芝路269号

19. 永春云吞面：红山景第115座巴刹与熟食中心