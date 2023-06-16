老字号进驻连锁食阁 订户 陈爱薇发布 / 发布 / 2023年6月16日 11:07 AM 阿南老面家•盐焗鸡是第一家将鲍鱼带进咖啡店的业者。（大食代提供） 桦丽商城的大食代推出儿童套餐，从$2.50起。（大食代提供） 达哥打弯的Kopitiam Corner迎来牛车水出名的日日红麻辣香锅。（Kopitiam Corner） 泽记鱼圆面是已在合乐路和旧机场路经营半个世纪的手工鱼圆。（Kopitiam Corner）字体大小:小中大最近两家链锁食阁有新动作。第14家大食代（Food Republic）开在桦丽商城（The Woodleigh Mall）底层，超过7000平方英尺，约有250个座位。这也是第一家推出儿童餐的大食代，有迷你版的鸡饭、粥品点心和烤面包套餐，价格从$2.50起。12个摊位当中，1975年营业至今的老字号阿南老面家•盐焗鸡，是第一家将鲍鱼料理带到食阁的业者。鱼众不同也在这里开了第三个摊位，可选择水煮、酸菜、公举番茄或胶原白汤底，新鲜鱼获来自摊主在巴西立的新生能源养殖场。其他有仝先生麻辣烫、石斑王鱼汤、源记港式烧腊、Bangkok Gem、手艺油条豆浆和泰丰炒福建面等。地址：11 Bidadari Park Dr #B1-09/10 S367803达哥打湾（Dakota Crescent）附近的Kopitiam Corner，则迎来在牛车水著名的日日红麻辣香锅，还有已在合乐路和旧机场路经营半个世纪的手工泽记鱼圆面。同样也开在桦丽商城的石斑王鱼汤，售卖潮州式鱼汤，鲜鱼由樟宜的本地鱼场供应。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 食阁 咖啡店 老字号 四川豆花饭庄和台湾阳明春天联办蔬食宴 曲奇饼 带馅具名塑“饼”性