最近两家链锁食阁有新动作。第14家大食代（Food Republic）开在桦丽商城（The Woodleigh Mall）底层，超过7000平方英尺，约有250个座位。这也是第一家推出儿童餐的大食代，有迷你版的鸡饭、粥品点心和烤面包套餐，价格从$2.50起。



12个摊位当中，1975年营业至今的老字号阿南老面家•盐焗鸡，是第一家将鲍鱼料理带到食阁的业者。鱼众不同也在这里开了第三个摊位，可选择水煮、酸菜、公举番茄或胶原白汤底，新鲜鱼获来自摊主在巴西立的新生能源养殖场。其他有仝先生麻辣烫、石斑王鱼汤、源记港式烧腊、Bangkok Gem、手艺油条豆浆和泰丰炒福建面等。



地址：11 Bidadari Park Dr #B1-09/10 S367803达哥打湾（Dakota Crescent）附近的Kopitiam Corner，则迎来在牛车水著名的日日红麻辣香锅，还有已在合乐路和旧机场路经营半个世纪的手工泽记鱼圆面。同样也开在桦丽商城的石斑王鱼汤，售卖潮州式鱼汤，鲜鱼由樟宜的本地鱼场供应。