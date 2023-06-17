端午近，酒店、食肆推出多款粽子，食材讲究，口味纷呈。有唤醒记忆的传统味道，也有满足口腹之欲的山珍海味。粽香，也为传承民俗传统。

又到了吃粽子的季节，手作粽子，不仅是应节食品，其中也蕴含了浓郁的传统文化和家的味道。近年，粽子新口味层出不穷，本地酒店、食肆推出多款粽子，让食客从一丝丝粽香中感受端午的美好氛围。

吃粽子，甜咸口味皆有。主打精致上海佳肴的嬿青私房菜推出上海本帮美味粽子，要唤起大家深刻在记忆中的上海味道。咸粽口味包括：上海传统猪肉粽（$6.80）、双咸蛋黄猪肉粽（$8.80）、嬿青鲍鱼红烧肉粽（$12.80）、七龙珠鲜肉粽（$16.80）。如果说咸粽是主食，甜粽就是甜品，除了桂花红豆栗子粽（$5.80），还有晶莹剔透的西米水晶芋泥紫薯粽（$3.80）、西米水晶抹茶粽（$3.80），以及西米水晶奶黄粽（$3.80）。

上海传统猪肉粽口感软糯，猪肉瘦而不柴，肥而不腻，鲜香入味。 餐馆选用的是东北特产圆粒香糯米和西班牙猪肉。蒸熟后的肉粽散发浓郁肉香、酱香、糯米香，伴随着粽叶的清香。

新推出的嬿青鲍鱼红烧肉粽加入嬿青私房菜的特色上海名菜红烧肉，伴随鲜嫩的鲍鱼。 特色红烧肉选用西班牙黑毛猪肉，先以秘制配方腌制，再经长时间慢火熬煮而成，肉质肥而不腻，口感鲜香饱满， 裹着粽叶香气，香味四溢。佳节送礼有包装精美的端午礼盒（$22至$68）或端午全家福礼盒（$98）供选择。预订可通过网址https://inline.app/order/yansdining/orchard。

嬿青私房菜推出甜粽系列包括：桂花红豆栗子粽、西米水晶芋泥紫薯粽、西米水晶抹茶粽，以及西米水晶奶黄粽。（餐馆提供）

传统口味粽子

每年不吃上几个传统口味的粽子，总觉得少了过节的感觉。本地传统潮州饼家泰茂栈今年欢庆创立80年，特别推出潮州粽。

潮州双拼肉粽特点是以高质糯米包裹用秘制香料炒过的扣肉、香菇和栗子，还加上手工制作的甜豆沙，咸甜交织却又不失平衡。潮州咸蛋肉粽则保留了最传统的粽味，三层肉加上虾米、栗子和咸蛋黄，经典搭配是不变的美味。

潮州素香粽则结合了香菇、菜脯、姜、香菇、素肉、栗子等，搭配品牌招牌甜豆沙。三款粽子每个$6.80，即日至6月22日，购买六个粽子，可免费获赠一个；买10个则获赠两个，享有以上端午组合优惠，同时还可获赠一个限量版复古手提袋。即日起可在泰茂栈、面包物语和土司工坊门店购买。

泰茂栈潮州素香粽结合了香菇、菜脯、姜、香菇、素肉、栗子等，搭配品牌招牌甜豆沙。（品牌提供）

翡翠餐饮集团推出四款粽子，葱油菜脯鸡肉粽（$8.80）口味家常，精选多汁鸡肉与优质糯米，佐以菜脯的咸鲜和葱油香，味道浓郁。甜粽推出精巧珍珠红豆陈皮粽（五个$8.80），令人联想到传统甜汤陈皮红豆。深受欢迎的豪华鲍鱼裹蒸粽和经典五香咸肉粽也再次登场。预订可上网：http://estore.crystaljade.com。

翡翠集团推出葱油菜脯鸡肉粽，多汁鸡肉佐以咸鲜菜脯和香气扑鼻的葱油，味道浓郁。（餐馆提供）

乐天餐饮集团新推出三种口味的粽子，包括椰糖豆沙枧水粽（$6.80）、香辣瑶柱虾干烧肉粽，以及日本花菇瑶柱扣肉粽（$12.80），馅料丰富。其中，香辣瑶柱虾干烧肉粽不提供单点，想品尝还得订购精美粽子礼品套装（$68.80），包含五款粽子，即豪华鲍鱼蒸囊粽、香辣瑶柱虾干烧肉粽、纤维糙米咸肉粽、瑶柱栗子炒米粽，以及椰糖豆沙枧水粽。此外，今年餐馆仍旧推出港式枕头造型的豪华鲍鱼裹蒸粽（$23.80）、较健康的纤维糙米咸肉粽（$11.80）、瑶柱栗子炒米粽（$12.80），以及松露黑豚叉烧粽（$13.80），可到乐天旗下餐馆购买。

乐天餐饮集团的精美粽子礼品套装包含五款粽子，即豪华鲍鱼裹蒸粽、香辣瑶柱虾干烧肉粽、纤维糙米咸肉粽、瑶柱栗子炒米粽，以及椰糖豆沙枧水粽。（餐馆提供）

档次与体积都提升

洲际酒店旗下中餐馆满福苑推出四款全新口味粽子。满福苑经典裹蒸粽（$88），食材档次与粽子体积都再上层楼，每个重量一公斤，硕大饱满，选用的优质馅料包括南非五头鲍、五香猪腩肉、香港大虾米、鲮鱼、烧鸭，以及红藜麦，限量制作88个。虾米辣喇叭菌黑豚腊肉粽（$24.80）首次登场，传统肉粽综合南洋特色，使用叁峇虾米辣搭配以黑猪肉制作的腊肉。新口味还有两款甜粽：日本紫薯芝麻甜粽（$19.80）和红藜麦金瓜甜粽（$19.80）。预订可上网：intercontinentaltakeaway.oddle.me。

满福苑新推出的虾米辣喇叭菌黑豚腊肉粽，具有南洋特色。（酒店提供）

喜来登酒店李白中餐馆推出两款新口味粽子。冬虫夏草刺参黑猪腩粽（$55／$98），馅料包括虫草花、刺参、猪腩肉、羊肚菌、咸蛋、香菇、莲子等。另一新品是麻辣野菌粽（$42），综合多种野菌如猴头菇、蚝菇、香菇，以及竹笋和栗子，以特色麻辣酱汁调味，麻香带辣，讨好味蕾。招牌的传统裹蒸粽和鲍鱼南瓜粽再次登场。预订可通过：shopatsheratonfestive.oddle.me。