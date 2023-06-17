四川豆花饭庄和台湾阳明春天联办蔬食宴 订户 陈爱薇发布 / 发布 / 2023年6月17日 5:00 AM 在台湾收割后第一时间运到新加坡的绿竹笋，原味最能尝到鲜嫩爽脆，蘸一点茶盐巴就足够了。（四川豆花饭庄提供） 前菜拼盘“食物的灵魂”由桂花鲜百合、甜菜根卷、卤牛蒡、柠檬盐生蚝叶、雪燕苹果醋、山药卷和味噌玉米笋组成。（四川豆花饭庄提供） “蔚蓝海洋”有山药细面、胡麻酱花生豆腐、烤杏鲍菇和新鲜鲔鱼。（四川豆花饭庄提供）字体大小:小中大四川豆花饭庄和台湾米其林绿星餐馆“阳明春天”携手推出蔬食宴，春季至初夏产季最佳的绿竹笋清甜爽脆。阳明春天成立于2007年，是台湾连续两年获得米其林绿星殊荣的餐馆，致力推广蔬食和永续饮食，强调“不时不食，以食养身”。2017至2019年四川豆花饭庄连续三年和阳明春天合作；疫情之后，两家餐馆从6月5日至7月31日起再次推出蔬食宴。两款套餐分别为每人$108++和$128++，阳明春天主厨薛永鸿师傅亲自飞到新加坡，和四川豆花饭庄执行总厨何志强一起设计菜单。记者试吃了当中一些菜肴。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 素食 中餐 东西方元素茶室咖啡座 新加坡巧克力品牌售本地口味巧克力