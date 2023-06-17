四川豆花饭庄和台湾阳明春天联办蔬食宴

四川豆花饭庄和台湾米其林绿星餐馆“阳明春天”携手推出蔬食宴，春季至初夏产季最佳的绿竹笋清甜爽脆。

阳明春天成立于2007年，是台湾连续两年获得米其林绿星殊荣的餐馆，致力推广蔬食和永续饮食，强调“不时不食，以食养身”。2017至2019年四川豆花饭庄连续三年和阳明春天合作；疫情之后，两家餐馆从6月5日至7月31日起再次推出蔬食宴。

两款套餐分别为每人$108++和$128++，阳明春天主厨薛永鸿师傅亲自飞到新加坡，和四川豆花饭庄执行总厨何志强一起设计菜单。记者试吃了当中一些菜肴。