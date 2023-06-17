曲奇饼　带馅具名塑“饼”性

市场上的曲奇饼从体积大小、口味到包装，莫不教人眼花缭乱。除了新口味，也混搭蛋糕等其他甜点元素，一口饼干吃出多种层次。口感从早期的酥脆到如今的“吃软”不吃硬，有业者更赋予曲奇饼不同的名字，与现代讲求个性的消费方式相吻合。

英国著名Ben’s Cookies在狮城卷土重来。它于2014年在乌节路的威士马广场（Wisma Atria）开店，2021年退出本地市场，当时引来人潮排队购买它的曲奇饼。最近，它宣布重返狮城，预计今年6月底在同个地点重新营业。曲奇饼是许多人的暖心食品，本地有不少曲奇饼专卖店，提供各种口味与包装的曲奇饼。现在的曲奇饼，不再满足于经典的巧克力口味，而是推陈出新，从甜到咸，还结合其他甜点如蛋糕和布朗尼（brownie），以混搭的姿态出击，口感不只是酥脆，而是富层次的变化。



混合元素曲奇饼曲奇饼专卖店Folks and Stories创办人洪静茗（33岁）说，现在的曲奇饼不再停留于以前简单朴实的模样，味道有咸有甜。比如，她有一款名为“Edgy Connoisseur”的咸甜曲奇饼，以味噌腰果和焦糖白巧克力制成，另一款“Three Year Old”曲奇饼，则结合了芝士蛋糕、布朗尼和百香果，具备了多种甜点的元素。曲奇饼的造型也很讲究，“Curious Merrymaker”曲奇饼利用融化的黑巧克力芝士，在曲奇饼做出有如云石般的视觉效果。



店里的曲饼都有“名字”，突显了其个性化。例如，三大最受欢迎的口味：Ambitious Sailor是黑巧克力海盐溏心曲奇饼；Care Bear是草莓芝士蛋糕配牛油酥粒曲奇饼；Nutty Professor则是烤开心果甘纳许（ganache，巧克力奶油）配焦牛油曲奇饼。