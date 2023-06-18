草莓柚子慕斯蛋糕 滋味层层不同

被草莓蛋糕的精美而吸引入行的华乐酒店甜点总厨黄百滈，跟读者分享简化了的食谱——草莓柚子慕斯蛋糕。这一款蛋糕，能带来七种不同的口味。
一款蛋糕，七种口感，这是华乐酒店（One Farrer Hotel）的甜点总厨黄百滈（26岁）要跟读者分享的食谱——草莓柚子慕斯蛋糕。
黄百滈说，这款蛋糕的特别之处，在于具备七种不同的口感，有慕斯、果冻、果酱、蛋糕体、酥皮、打发的柚子奶油，还有巧克力装饰的酥脆感，打造层层叠叠的变化。
2022年，他代表新加坡到卢森堡参加世界杯烹饪大赛时，制作草莓柚子盘式甜点，过后便想利用同样的食材制作草莓柚子慕斯蛋糕。
每层蛋糕烘焙温度不一样
制作蛋糕的时候，黄百滈叮咛读者要注意温度，“每一层蛋糕都有不同的制作方法，需要不一样的温度烘焙，才能得到最佳的口感。制作这款蛋糕的难度，在于拿捏好烘焙的温度，以免破坏果泥本身的清新味道。比如，草莓有很多纤维，煮过头容易焦，有苦味。”
食材的好坏影响蛋糕的成败，因此在挑选食材时，他建议选用日本草莓，因为有独特的香气，并选购最好的柚子果泥，才能取得最纯正的柚子味道。
华乐酒店售卖一款相似口味的草莓柚子白桃蛋糕。黄百滈说，那是升级版本，他跟读者分享的食谱经过简化，方便在家烘焙尝试。此外，酒店也售卖他制作的香草焦糖杏仁蛋糕、巧克力榛子蛋糕、椰子班兰叶黑糖蛋糕，还有栗子蓝莓蛋糕。
受草莓蛋糕启发入行
聊到入行的背景，原来黄百滈是受到草莓蛋糕的启发。
他说：“我19岁入行，当时在YouTube看到一个制作日式草莓蛋糕的视频，那款蛋糕采用了很多草莓和鲜花，看起来太美了，让我大开眼界。我老家在马来西亚乡下登嘉楼，从来不曾见过那么漂亮的蛋糕，也不知道原来蛋糕可以做得那么精致，于是我立志要当一名甜点师傅。”
黄百滈独居，平日在家通常不会下厨，“一个人吃，下厨煮嫌麻烦，但有时吃外食吃到很腻的话，还是会自己下厨做些食物，最拿手的是炒饭。我会放芦笋、大葱、红萝卜和火腿，然后午餐和晚餐都吃炒饭。”
每当他抽空回家乡，会为家人烘制柠檬磅蛋糕。他说：“记得小时候，母亲用Sunkist橙烘制蛋糕，所以从小就习惯吃橙蛋糕，有特别的回忆。我想要做类似口味又有点不同的蛋糕给家人吃，因此想到柠檬磅蛋糕。有时家人或朋友生日，他们也会要求我做蛋糕，比如，伯爵茶蛋糕和榛果蛋糕。我也会为母亲烘制马卡龙，因为她没有吃过这款法式甜点，她喜欢马卡龙的口感。”
尽管现代的蛋糕口味千变万化，有时越单纯的口味，越经得起时间的考验。黄百滈喜欢吃经典口味的蛋糕与甜点，三大最爱是：榛果泡芙，草莓蛋糕和柠檬挞。
草莓柚子慕斯蛋糕（10人份）
- A. 柚子慕斯
食材：柚子果泥225克、蛋白90克、糖90克、吉利丁片（gelatine）15克、打发奶油（whipping cream）225克
做法：
1. 把吉利丁片浸泡在冰水里。
2. 以食物搅拌机把打发奶油打发至柔性发泡，约两分钟。
3. 加热柚子果泥至沸腾，加入吉利丁片让它融化，然后放置冷却至20摄氏度，时间约1小时。
4. 把蛋白与糖加热至摄氏65度，再打发至柔性发泡，约3分钟。
5. 把冷却的柚子果泥、蛋白霜和打发奶油混合一起。
- B. 草莓果冻
食材：草莓果泥200克、糖30克、吉利丁片4.5克
做法：
1. 把吉利丁片浸泡在冰水里。
2. 加热草莓果泥至沸腾，加入吉利丁片让它融化。
3. 把150克草莓果泥倒入6英寸圆形模型中冷却。
- C. 草莓柚子果酱
食材：草莓果泥380克、柚子果泥100克、葡萄糖浆80克、糖130克、果胶10克、柠檬汁50克
做法：
1. 把草莓果泥、柚子果泥、葡萄糖浆和100克糖，加热至摄氏40度。
2. 混合果胶与30克糖，加入果泥里煮至沸腾。
3. 加入柠檬汁后，放进冰箱冷却隔夜。
- D. 柚子蛋糕体
食材：蛋黄160克、玉米油80克、牛奶50克、面粉110克、蛋白240克、糖100克、柚子果泥50克
做法：
1. 预热烤箱至摄氏180度。
2. 把蛋黄、玉米油、牛奶、面粉和柚子果泥混合均匀。
3. 打发蛋白与糖。
4. 把蛋白霜加入混合好的面糊，倒入60cm x 40cm的烤盘中，烤约12分钟。
- E. 酥脆饼皮
食材：白巧克力280克、薄脆饼干（feuilletine）280克、海盐5克、可可脂（cocoa butter）40克
做法：
1. 把海盐与薄脆饼干混合均匀。
2. 将白巧克力与可可脂隔温融化。
3. 把所有食材混合均匀后，取120克倒入六英寸的圆形模具中扳平。
- F. 柚子尚蒂伊奶油（chantilly cream）
食材：打发奶油500克、糖粉20克、柚子果泥25克
做法：把奶油与糖粉打发至柔性发泡，加入柚子果泥混合均匀。
- 组装步骤
1. 把500克草莓柚子果酱，倒在蛋糕体上抹平，用6英寸圆形模具，切出两片圆形蛋糕体。
2. 把500克的慕斯倒入8英寸圆形模具，放入两片圆形蛋糕体，再放上酥脆饼皮，然后放入冰箱冷却约12小时。
3. 将蛋糕从圆形模具里脱模。
4. 把冷却的草莓果冻放在蛋糕上，将柚子尚蒂伊奶油挤在果冻旁。
5. 用巧克力与花朵装饰蛋糕。