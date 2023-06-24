在槟城老区寻觅广东味

槟城是许多国人小旅行的目的地，对于当地饮食并不陌生。你可知道，在这个以福建和潮州人为主的老城区，还隐藏着一股低调的旧“食”力？广东社群继续以擅长的煮炒、点心和糕饼回馈识途老马，让记者带路一起去探索。

穿过日本横街（Lebuh Cintra）大东酒楼旁边的小巷，时光倒流来到1960年代建造的槟城生活公市组屋。广东社群基本上以这里为核心，辐射到周围的日本横街、大顺街（Jalan Pintal Tali）和新街（Campbell St）一带。进入老店听到纯正流利的粤语，会有种突然切换到香港频道的惊喜和感动。

煮炒：火猛勺快留住原味香广东菜的爆炒功夫一流，讲究火候猛、翻炒快，但要保持食材的原香和原味。在生活公市底层原本有三家煮炒档，如今只剩下1950年代由家乡中国广东顺德的梅忠开设的“梅忠记”。

梅忠记传到第三代，入夜时分整个小区就只有它灯火通明。姜芽鸭（18令吉起 ，约5.20新元，下同）的古早调味，应该有南乳和五香吧？鸭肉焖得很入味，即使是胸肉也是软烂得一扯就开。皮蛋炒三菇是第二代的创意菜。皮蛋分量很多，切成大块，不怕吃不到。冬菇、蘑菇和草菇，加上玉米心和灯笼椒，全都被黑碌碌的酱汁包裹着，不太分得清但味道意外的好。