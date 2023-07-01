多手联“烹” 撞出料理新火花 订户更新 / 更新 / 2023年7月1日 9:07 AM发布 / 发布 / 2023年7月1日 5:00 AM 泰国Baan Tepa餐馆主厨Tam Chudaree Debhakam（右）和新加坡同乐集团行政总厨郑奕勋合作呈献特制菜。（张荣摄） 岷江餐馆十手怀旧菜之一蟹黄菊花石榴鸡。（餐馆提供） （右图）参与岷江餐馆十手怀旧菜限时活动的五名厨师是，（前排左起）严锐荣、陈国、郑汉州、（后排左起）曾繁基和何志熙。（左图）美食家林益民参与策划。（餐馆提供） 新韩风味撞击，新加坡的韩国餐馆Nae:um主厨韩锡铉（右）与台湾的新加坡风味餐馆JL Studio主厨林恬耀合作，将于7月8日及9日在Nae:um餐馆呈献新韩美食。（档案照）字体大小:小中大以法式手法烹煮的冬炎汤、低温烤亚参龙虾、韩风新加坡式菜品……不同厨师携手呈献特别菜单是本区域烹饪界当红的合作方式。近期的厨师联手大多走“撞击”和精巧路线，有的厨师发展所长，有的文化身份对调。接下来有哪些创意美味可期？联手活动面对什么挑战？受访大厨分享他们“约会”成功的秘诀。人多热闹，厨师联手的餐饮活动近期活络起来。不同厨师携手合作呈献特别菜单，以前在西方比较流行，现在本区域也做开来。尤其现在恢复旅游，各国厨师们积极合作创造新的用餐体验。不同料理厨师合作撞击口味近期的合作模式大多走“撞击”路线，不同料理的厨师擦出不一样的火花，概念五花八门。从6月29日到今晚（7月1日），同乐集团行政总厨郑奕勋与泰国米其林一星餐馆Baan Tepa创办人兼主厨Tam Chudaree Debhakam，于新创传统菜餐馆“亲”（Qin）联手呈献独特制菜肴。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 美食 本地美食 本地餐馆 厨师 名厨 精致泰式中餐馆Potong 新旧交融的滋味 割烹精致料理 视与味觉飨宴