多手联“烹” 撞出料理新火花　

以法式手法烹煮的冬炎汤、低温烤亚参龙虾、韩风新加坡式菜品……不同厨师携手呈献特别菜单是本区域烹饪界当红的合作方式。近期的厨师联手大多走“撞击”和精巧路线，有的厨师发展所长，有的文化身份对调。接下来有哪些创意美味可期？联手活动面对什么挑战？受访大厨分享他们“约会”成功的秘诀。

人多热闹，厨师联手的餐饮活动近期活络起来。不同厨师携手合作呈献特别菜单，以前在西方比较流行，现在本区域也做开来。尤其现在恢复旅游，各国厨师们积极合作创造新的用餐体验。

不同料理厨师合作撞击口味近期的合作模式大多走“撞击”路线，不同料理的厨师擦出不一样的火花，概念五花八门。

从6月29日到今晚（7月1日），同乐集团行政总厨郑奕勋与泰国米其林一星餐馆Baan Tepa创办人兼主厨Tam Chudaree Debhakam，于新创传统菜餐馆“亲”（Qin）联手呈献独特制菜肴。