精致泰式中餐馆Potong 新旧交融的滋味

泰国新晋餐馆Potong近年迅速冒起，在多项最佳餐馆榜单中脱颖而出。女主厨Pam成长背景多元，凭借丰富的厨艺，创造独特的新派泰中佳肴。《联合早报》记者在曼谷与她面对面接触，了解她的烹饪原则，以及她悉心培训团队的用意。

近年来，泰国餐馆在亚洲餐饮中开始受到越来越多饕客的关注。除了融入西餐煮法，有的泰国餐馆发挥当地其他文化历史特色，比如主打泰国中餐美味，创出摩登新颖的风情。当地近几年迅速冒起的Potong餐馆，便是一例子。

刚于6月20日公布的世界50最佳餐馆榜单，Potong餐馆首次进榜排名第88，2023年3月公布的亚洲50最佳餐馆，它排名第35。

餐馆走精致泰式中餐路线，主厨Pichaya Soontornyanakij（简称Pam，33岁）是泰国新一代女厨师代表之一。实力外形兼具的她也经常上泰国的烹饪电视节目如Top Chef Thailand，担任评审。她的多元成长背景、丰富的厨艺路程，让她创造出独特的新派泰中风味，尤其让人吃出新旧交融的滋味。