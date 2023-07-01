割烹精致料理 视与味觉飨宴

位于香港街（Hongkong Street）的割烹旬水（Kappo Shunsui）最近推出夏季厨师做主菜单。

餐馆名称中的“旬”意指时节，餐馆进口日本当季新鲜食材，菜式随季节调整，每一两个月更换一次。厨师做主菜单每人收费$280、$380或$480，食客也可选择以酒佐餐。

割烹（Kappo）是将食材透过刀工等处理后再烹调的热食，不只有煮物、烤物、炸物等各式日式料理，也有刺身冷食。通过不同料理形式，组合成精致套餐，以厨师做主方式呈现在饕客面前，从视觉、嗅觉到味觉，都能得到不同程度的满足。

餐馆主厨志牟田邦彦（Kuni Shimuta）在食客面前准备食材，食客还可通过面前的两个屏幕，欣赏主厨的刀法与厨艺。（餐馆提供）

餐馆设有12个吧台座位，人称“Chef Shim”的主厨志牟田邦彦（Kuni Shimuta）在食客面前准备食材，客人还可通过面前的两个屏幕，近距离欣赏主厨的刀法与厨艺。

开餐前先来一杯迎宾饮料和精致小点，气泡清酒搭配白虾与鱼子酱小甜筒。前菜三道色彩鲜艳，第一道是用焙茶熏制的大蛤，搭配抹茶味噌，鲜香中透着茶香。第二道是将带鱼与龙虾盛放在柠檬皮里呈现，搭配柠檬果冻，最后撒上柠檬冰，口感酸爽开胃。第三道是金吉鱼汤，搭配碧绿色的豌豆汤汁享用。

用焙茶熏制的大蛤，搭配抹茶味噌，鲜香中透着茶香。（餐馆提供）

主厨将带鱼与龙虾盛放在柠檬皮里，搭配柠檬果冻，最后撒上柠檬冰，口感酸爽开胃。（叶晓虹摄）

记者近日不吃生食，主厨贴心准备了一道热腾腾的蒸食，结合了甘鲷、扇贝和日本豆皮，利用昆布熬制的日式高汤将食材的鲜美完美包覆，传递了主厨满满的心意。热食主打鲜美细嫩的毛蟹肉，鲜甜香气在口中迅速化开，汤汁味道浓郁。烧物是用备长炭香烤的北寄贝与红喉鱼，带有浓郁的烟熏香。

刚享用完主厨精心油炸的星鳗天妇罗，餐馆灯光随即转暗，只见主厨在食客面前，以猛火大秀烧烤牛肉技艺，令人颇有惊喜。主厨选用的是日本产A5宫崎和牛，肉质细腻柔软，搭配日本香甜马铃薯泥与春菜，每一口都满溢香气。

星鳗天妇罗搭配紫海胆，天妇罗脆香；紫海胆鲜美甜嫩。（餐馆提供）

享用完白芦笋毛蟹炒饭后，主厨奉上甜品。甜品是草莓大福，口感香滑软糯，有清爽的草莓果香，搭配主厨现刷的抹茶享用。另一道甜品白芝麻雪糕，搭配黑芝麻仙贝与清见橘子，卖相和味道都叫人回味，主厨即席在食客面前现做雪糕，尽显富有温度的日式心思，绝对是难忘的美味时刻。

主厨现场亲制白芝麻雪糕，搭配黑芝麻仙贝与清见橘子。（餐馆提供）

地址：17 Hongkong Street #01-01 S059660

电话： 91715592