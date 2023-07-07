即日至8月30日，到新加坡洲际酒店（Intercontinental Singapore）大堂酒廊（The Lobby Lounge）享用日式风味（Flavours of Japan）下午茶， 领略独特的日式甜咸糕点与饮料。

日式风味下午茶套餐在经典日式风味中添加了现代气息，灵感来自日本夏季风味与花色，展示了酒店餐饮团队对下午茶细节和日式口味组合的细致关注。

下午茶三层架上摆放着精致味美的甜咸糕点，甜点包括：Tea Time茶壶造型挞搭配焙茶巧克力慕斯、柚子冻焦糖布蕾、Mame大豆奶冻、蕨粉麻糬。咸点则包括：烤鳗鱼伴黑松露玉子烧、北海道扇贝与蟹肉茶碗蒸、经典大阪烧和裹有烟熏鸭肉、毛豆与香菇的日本咖喱咸派等。

享用下午茶的同时，可选择搭配茶或咖啡，以及无限量供应的雪糕。食客还可加点富有茶香的鸡尾酒、香槟或哥本哈根气泡茶。下午茶分为两个时段，食客可选择下午1时至3时或下午3时30分至傍晚5时30分。周一至周五，每人收费$52++；周末每人收费$58++。

地址：80 Middle Rd Level 1 Intercontinental Singapore S188966

电话：68251008