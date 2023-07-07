面包物语23周年庆 推新品办促销

面包物语（breadtalk）欢庆创办23周年，除了推出一系列周年纪念品、限量版新品，从即日至7月31日举办为期一个月的周年庆独家促销活动。

新品包括亚麻籽欧包（$1.60）和可可软欧包（$1.60），即日至7月16日，每个只售$1。周年庆怎能少了蛋糕？新推出的天使蛋糕和香蕉蛋糕（各售$1.80），前者结合香草巧克力与丝绒奶油，后者湿润美味。撒满可可粉的巧克力轻乳酪蛋糕是日式轻乳酪蛋糕，口感松软，现售$10（原价$12.80）。盒子蛋糕也推出诱人新口味——米苏（Kopimisu Kopi，$11.80），这款盒子蛋糕在传统提拉米苏的基础上融合南洋咖啡香，原价每个$11.80，促销期间两个只需$16。

面包物语的经典明星款面包——Flosss松松，自2000年推出市场以来，已深入民心，深受消费者喜爱，还曾创下每10秒就卖出一个的销售佳绩。7月25日至31日购买六个Flosss松松系列面包只需$10。此外，购买法式蝴蝶酥（$8）、伯爵茶蝴蝶酥（$10.80），以及物语恋人白巧克力夹心饼干（$10.80）可享有买一送一优惠。

购买法式蝴蝶酥、伯爵茶蝴蝶酥，以及物语恋人白巧克力夹心饼干，皆可享有买一送一优惠。（品牌提供）

喜欢造型逗趣的“蓬蓬头”招牌松松吗？7月中，你将可从面包物语19家分店的Funclaw夹娃娃机将该限量版绒毛玩偶带走。每个“松松”绒毛玩偶还附赠购买蛋糕或饼干时可用上的折扣券。此外，7月参加社媒送奖游戏有机会赢取$100面包物语礼券和188个Funclaw代币。

“蓬蓬头”松松绒毛玩偶。（品牌提供）

此外，在13家指定面包物语分店与吉祥物松松合照，将照片发布到Instagram，标记（tag）@breadtalksg和输入标签（hashtag）#Celebrating23，将有机会赢取$50礼券。