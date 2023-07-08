第11届世界生蚝节品32种生蚝 订户 陈爱薇发布 / 发布 / 2023年7月8日 5:00 AM Greenwood Fish Market在7月举行第11届世界生蚝节，这是有八款16个生蚝的精选大拼盘。（餐馆提供） Greenwood Fish Market从世界各地网罗不同品种的生蚝，让食客不必踏出国门也能环游世界享用生蚝。（餐馆提供）字体大小:小中大Greenwood Fish Market从7月1日至31日的第11届世界生蚝节，迎来九个国家的32种生蚝。葡萄牙的生蚝Aquanostra和Salgado是第一次引进到本地，其他来自加拿大、法国、荷兰、冰岛、新西兰、澳大利亚、日本和美国。新品有Amuse de Zélande、Grevelingen、Irish Rock、Effingham Large Beach和Dutch XO等。单点至少每款两个，价格从每个$4.95起。不知如何选择，可选厨师精选大拼盘，有八款16个售$109.95++。可堂食、外带或外送，武吉知马和圣淘沙Quayside Isle门店皆有。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 海鲜 餐馆 圣淘沙 美食 日式风味下午茶 主厨“私房菜”鲜香取胜