第11届世界生蚝节品32种生蚝

Greenwood Fish Market从7月1日至31日的第11届世界生蚝节，迎来九个国家的32种生蚝。



葡萄牙的生蚝Aquanostra和Salgado是第一次引进到本地，其他来自加拿大、法国、荷兰、冰岛、新西兰、澳大利亚、日本和美国。新品有Amuse de Zélande、Grevelingen、Irish Rock、Effingham Large Beach和Dutch XO等。

单点至少每款两个，价格从每个$4.95起。不知如何选择，可选厨师精选大拼盘，有八款16个售$109.95++。可堂食、外带或外送，武吉知马和圣淘沙Quayside Isle门店皆有。