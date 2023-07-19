乌节路食阁“品巷”　10元吉隆坡风味美食逐个尝

在乌节门的“品巷”（EatAlley）食阁，主打吉隆坡老字号和知名美食，共有八个摊位，面积约4300平方英尺，有150个座位。多数单品和套餐价格保持在$10以下。



记者试吃了多个摊位，一些食材和原料在本地难以取得，但幕后老板马来西亚连锁餐馆PappaRich尽力搜索，所以味道算是有八成贴近原版。

在茨厂街开业超过70年的老字号“冠记云吞面”，招牌三宝云吞面（$12.80）可一次过品尝叉烧、花菇凤爪和滑鸡。鲜虾水饺汤（四个$4.80）的偏白色饺子皮是在本地生产，不输给吉隆坡的偏黄饺子皮。