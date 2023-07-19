乌节路食阁“品巷” 10元吉隆坡风味美食逐个尝 订户 陈爱薇发布 / 发布 / 2023年7月19日 3:34 PM 品巷食阁的冠记云吞面（左起）、吧生（大树下）祥发肉骨茶和颂记牛肉粉，带来本地人熟悉但又有独特风味的小贩美食。（品巷提供） 安邦泉发（老马）猪肉粉（顺时钟左上角起）、甘香卤鸭、蓬莱KL福建面和甘榜椰浆饭，虽然无法取得完全相同食材，但都尽量贴近原版。（品巷提供、陈爱薇摄） 品巷食阁共有八个摊位和150个座位，多数单品和套餐价格保持在$10以下。（品巷提供）字体大小:小中大在乌节门的“品巷”（EatAlley）食阁，主打吉隆坡老字号和知名美食，共有八个摊位，面积约4300平方英尺，有150个座位。多数单品和套餐价格保持在$10以下。记者试吃了多个摊位，一些食材和原料在本地难以取得，但幕后老板马来西亚连锁餐馆PappaRich尽力搜索，所以味道算是有八成贴近原版。在茨厂街开业超过70年的老字号“冠记云吞面”，招牌三宝云吞面（$12.80）可一次过品尝叉烧、花菇凤爪和滑鸡。鲜虾水饺汤（四个$4.80）的偏白色饺子皮是在本地生产，不输给吉隆坡的偏黄饺子皮。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 吉隆坡 乌节路 食阁 小贩美食