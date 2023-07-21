自助餐尝榴梿鸡汤和榴梿海鲜炒饭

果王的魅力从来就不局限于新鲜果肉和甜点，琶拉帝诗新加坡茂昌阁酒店（Paradox Singapore Merchant Court at Clarke Quay）的Ellenborough Market Café，7月和8月为周末的本地和娘惹自助晚餐加磅，推出“王中之王榴梿美食”主题。



食客最好奇的是榴梿鸡汤。鸡汤以榴梿核和药材熬制，最后才加入整核的榴梿增香。鸡汤本身并没有太多榴梿味，更像清淡滋补鸡汤；倒是榴梿果肉未经久煮，所以还尝到香甜。加入榴梿果肉的海鲜炒饭和烩海鲜，说实在的，也没有太多榴梿味。另一道娘惹鱼块的咖喱汁倒是带有浓郁榴梿味，跟鱼肉还蛮搭的。

榴梿甜品有好多款，一大碗的榴梿泥（Durian Pengat）让食客可以豪气地大勺大勺掏进碗里，每一口都像在吃榴梿果肉，很奢华的享受。也有榴梿蛋糕、芝士挞、泡芙、椰浆西米等。