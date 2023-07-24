【2023城市小贩美食奖】跟着老饕开箱六道国民美食

民以食为天，一粥一饭当思来之不易，一饮一啄饱蘸苦辣酸甜。为了肯定本地小贩的努力，以及推广让公众信赖的小贩美食指南，《新明日报》与城市能源（City Energy）联办的第13届“城市小贩美食奖”现已正式开跑。

本届“城市小贩美食奖”团队带你走进淡滨尼天地小贩中心（Hawker Centre @ Our Tampines Hub）探索本地多元文化美食，与《新明日报》总编辑朱志伟和城市能源总裁王光枢一同“开箱”六道美食，包括祖传烹制的叻沙、鲜嫩可口的卤鸭饭、风味独特的印度油饼、口齿留香的隆冬、香气四溢的炒福建虾面和菜头粿。

作为本地历史悠久且规模最大的小贩美食遴选活动，“城市小贩美食奖”今年特别设立三个奖项类别，包括：“新加坡最受欢迎国民美食”、“消失中的小贩美食”以及“新兴小贩”。民众可扫描视频中的二维码或上网 www.cityhawkerfoodhunt.com，提名支持你喜爱的美食及小贩摊位。

城市能源总裁王光枢（左）和《新明日报》总编辑朱志伟（右）带观众到淡滨尼天地小贩中心品尝本地美食。（视频截图）

绿氢不影响“镬气”

城市能源拥有超过160年品牌历史，是我国目前唯一管道煤气生产及供应商，目前为本地87万户家庭和企业用户供应煤气，其中本地超过一半的小贩中心均使用城市能源的管道煤气供应。

为了应对未来城市发展及气候变化需求，城市能源近年来积极投入低碳能源研究项目，并探索一种先进的技术，转化成更符合环保效益的绿氢（green hydrogen），将触角伸展至越来越普及的氢能源市场。

城市能源总裁王光枢指出，绿氢是最主要的去碳化手段，为了落实2030年新加坡绿色发展蓝图的目标，城市能源全力推行将灰氢改为绿氢，并且实现我国2050年净零排放的目标。

使用管道煤气，是否会影响美食“镬气”？观看视频找美食，长知识！

【本文与视频由城市能源呈献】