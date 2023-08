百年威士忌品牌呈献 匠心臻选与美馔盛宴

精致粤菜、意式料理或秘鲁佳肴,搭配日本威士忌,互相碰撞、或是融合达成层次丰富的升华,是否无法想象这搭配如何会高度契合?邀请同你一样钟爱威士忌的至交,或为伴侣、家人开启品酒新篇章,带他们与你一起踏上一场由独具匠心的三得利之家(House of Suntory)举办的臻选佳酿美馔盛宴,共享令人难忘的夜晚。

三得利展开酿造100周年庆祝活动

百年匠心,历久弥“香”,三得利威士忌随时间真实记录,记录了空气、记录了水、记录了木质发酵槽与蒸馏机的作用,也默默地把环境里将发生的故事化为味道记了下来。时间是三得利对水源和品质的坚持以及于技术精益求精的最佳见证;今年,三得利集团带公众通过一系列活动体验这过去100年酿造威士忌的历史结晶。

美国得奖导演索菲亚科波拉(Sofia Coppola)执导的《迷失东京》电影,让“三得利时光”(Suntory Time)流传开来,她也担任三得利百年庆致敬短片的总导演,第一部分《日本的自然与精神》在博物馆特展影室放映,由好莱坞影星奇诺李维斯(Keanu Reeves)主演。(图/三得利提供)

这个系列活动的前奏上个月举行,名为“传承延续:三得利威士忌创新100年”(The Legacy Continues: 100 Years of Suntory Whisky Innovation)的特展于滨海湾金沙艺术科学博物馆展出,是一个沉浸式品酒观展体验。对此,公众反应热烈,门票于开售首三日一抢而空,访客观展后也纷给予展览颇高评价。

本地百年庆的重头戏也即将登场,从8月21日起至9月10日,三得利之家将举办一系列独家威士忌搭配精致料理的活动。八家著名餐馆受邀与三得利之家合作,以独家的精致美馔和稀有限量的威士忌,打造令人难忘的别致餐饮体验——“三得利大师之选:品味传承,庆贺非凡”(House of Suntory Masters: A Taste of Legacy and Celebration of Greatness)。

粤菜、秘鲁佳肴以及日式意料,搭配日本威士忌竟都能相得益彰?不妨邀上好友一起体验这一场场难忘的盛宴。(图/三得利提供)

这包括三家米其林一星餐馆:丽思卡尔顿美年酒店的粤菜餐馆夏苑(Summer Pavilion)、融合日式风味的精致法料餐馆Béni和Whitegrass,以及三家精致日料餐馆:鮨佐藤(Sushi Sato)、Hanazen和高山(Takayama),和另外两家非日料餐馆:日式意大利料理La D’oro和秘鲁料理Canchita。

精致粤菜与山崎威士忌的绝妙搭配



夏苑主厨张肇刚对山崎威士忌品质深感着迷,没想到搭配粤菜更是绝妙。(图/三得利提供)

尽情享受由粤菜界中的翘楚夏苑主厨张肇刚与三得利精心策划的奢华极致体验!张主厨融合了黑松露的香浓与鱼子酱的鲜美,将以一道扇贝两味尝鲜的方式开启这场盛宴。其他令人期待的菜品包括盛入整个椰皇的鲍鱼花胶竹笙炖鸡、XO酱炒芦笋和象拔蚌等。喜爱粤菜的饕客们将在细品七道料理的当儿搭配四种三得利山崎威士忌(Yamazaki Whisky)。

在日本的一位朋友推荐下,张主厨11年前首次品尝了山崎威士忌,自那时起他对其卓越品质深感着迷。粤菜的浓烈鲜美,搭配的就是山崎威士忌,这品牌的威士忌都产于日本首家也是最古老的麦芽威士忌蒸馏厂——山崎蒸馏厂。

由三得利创办人鸟井信治郎1923年设立,该蒸馏厂坐落京都郊外,山崎也是16世纪日本茶道宗师千利休之故乡,地处天王山麓和桂川的之间,位于木津川、桂川和宇治川三条河流的交汇处,终年雾气弥漫,是日本闻名遐迩最纯净的水源之一,独特气候环境造就绝佳酿酒条件。

两款百年庆纪念限量版威士忌



三得利配合百年庆推出两款纪念限量版威士忌:山崎18年水楢桶单麦威士忌和白州18年泥煤单麦威士忌。(图/三得利提供)

佐餐的四种三得利山崎威士忌中,饕客们将有机会细品三得利配合百年庆推出两款纪念限量版威士忌的其中一款:山崎18年水楢桶(Mizunara)单麦威士忌。由日本橡木制成的水楢桶,也记录着历史的回响,二战即将结束时,日本无法从美国进口橡木桶,因此转而使用北部的水楢木来制作威士忌桶。

水楢木产量稀少,生长缓慢,只有日本的少数地区种植,树龄较大的树木适合制作水楢桶,约占三得利所有橡木桶的1%。这款水楢桶威士忌的酒精度为48%,呈琥珀红色,散发着黑樱桃、肉桂与豆蔻的香气。口感方面在水楢桶的加持下,香料与线香味浓郁,余味悠长,留有丁香、檀香的余韵。

另一款是白州(Hakushu)18年泥煤单麦(Peated Malt)威士忌,酒精度48%,散发熟绿苹果与熟黄梨香气,口感复杂的烟熏味,含草本、葡萄柚和蜂蜜的层次感,烟熏余味中带甜味。

该威士忌产自在山崎之后半个世纪成立的白州蒸馏厂。三得利第二代掌舵者也是首席调配大师佐治敬三继承了父亲的愿景,不断追求创新,并于1973年建造了这第二座三得利蒸馏厂,是世上少有位于海拔700米及以上的酿酒厂。

这里的水源自清澈的雨水和融化的雪水,流经日本南阿尔卑斯山的甲斐驹岳山峰,在山麓与小吉罗川和神宫川汇合。白州广阔森林中的四个独特季节、清澈的空气和凉爽湿润的气候,使得这家蒸馏厂能够通过缓慢、从容的流程生产高品质威士忌。

拉丁美洲佳肴带出“響”威士忌的香甜



从第一道开胃菜到甜点瓜果,每一道秘鲁佳肴都搭配了一杯三得利混合烈酒特制而成的鸡尾酒。(图/三得利提供)

秘鲁-墨西哥厨师夫妇丹尼尔和塔玛拉·查韦斯(上图)将呈献的日系秘魯菜(Nikkei)包括,从浸泡在酸性酱汁“虎奶”(tiger’s milk)的爽口秘鲁生鱼菜蒂拉迪托(tiradito),到诱人的阿拉斯加蟹,还包裹着日本鲜蚝天妇罗和秘鲁海胆的香脆炸玉米圆饼(tostada),每一口都将让人陶醉其中。

六道独特风味的秘魯菜,以三得利备受推崇的混合烈酒特制而成的鸡尾酒佐餐。精心搭配调制的鸡尾酒凸显了韵味十足“響”威士忌(Hibiki Japanese Harmony)的香气,其中带有玫瑰、荔枝、迷迭香、成熟木质和檀香的香气,口感上则带有蜂蜜般的甜味。另外,还有三得利五国调和威士忌“碧”(Suntory World Whisky Ao),其果香和顺滑、甜美的口感使其与食物完美搭配,无论是纯饮、加冰块还是混合成鸡尾酒。

五国调和威士忌“碧”与意式美馔无缝贴合



La D’oro主厨佐口木洋平不但喜爱细品三得利威士忌,还为这次的百年庆盛宴,以酒入菜特制创新料理。(图/三得利提供)

不单把佳酿当佐餐酒,主厨佐口木洋平更是选用三得利威士忌入菜,将意大利细面条精心搭配五国调和威士忌“碧”制成的果冻和日本梭子蟹浓汤。至于海鲜和肉类主菜,他也分别用了两种三得利威士忌进行升华。

无论是淋上西西里沙丁鱼酱的日本刀鱼和“碧”威士忌腌制面包屑;还是用木炭烤的岩手短角和牛西冷牛排,搭配“響”威士忌和牛肉汁酱,佐烟熏萝卜和鞑靼牛肉沙拉,都是搭配得天衣无缝,让味蕾享受多层次的契合。

尽早为“三得利大师之选”活动预订座位,以免错过这几场非凡的威士忌美馔盛宴。让我们为难忘的味蕾之旅干杯!

