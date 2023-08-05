国庆日本地辛香味美食

辣椒螃蟹、龙虾、咖喱角、咖喱隆冬肠粉、鸡肉肉骨茶、娘惹小金杯、香蕉叶海鲜乌打、羊肉沙爹等，新加坡口味的各类美食，为国庆佳节添香增味。

本地餐饮业者为庆祝来临的国庆日，纷纷推出富有本地美食色彩的节日佳肴，大家熟悉的食物摇身一变，以不同的姿态登场。其中，辣椒螃蟹是一大热门，从三文治、汉堡包、小笼包到生煎包，都主打这道国民美食的风味。其他特别的国庆美食还有麻辣龙虾堡、咖椰烤面包奶昔等。

美国洛杉矶超人气鸡蛋三明治品牌Eggslut跟本地知名老字号珍宝海鲜餐馆（Jumbo Seafood）联手，推出国庆日限定的辣椒螃蟹鸡蛋三明治。辣椒螃蟹是一般中餐馆和煮炒店的人气首选，Eggslut的限定辣椒螃蟹口味，展示出这道中式料理的西式风味，微辣微甜的辣椒螃蟹，跟顺滑湿润的炒嫩蛋相辅相成。Eggslut的招牌餐点Slut，也有限定的“Chilli Crab Slut”辣椒螃蟹口味，结合了辣椒螃蟹、马铃薯泥和水波蛋，又是另一种香辣滋味。

到鼎泰丰必点的经典小笼包，逢国庆日就有限时的辣椒螃蟹小笼包，体积比普通小笼包大40%。每个辣椒螃蟹小笼包依然维持黄金18褶，结合多汁的猪肉和蟹肉馅料，以及辣椒螃蟹酱汁为基底的汤头。