投选国民美食 畅谈炉间镬气

到小贩中心品尝美食时，食客们不难感受到浓浓的人情味和在地文化，而有些舌尖上品尝到的风味，无论如何在家就是难以复制，其中最难掌握的要属——镬气，让我们来聊聊这令人着迷却难以捉摸的炉间火气，并多了解其能源供应的源头。

锅间起舞 镬气十足

美芝路黄金熟食中心的“91翠绿（上汤）炒粿条面”镬气十足，常常不到下午2时的收摊时间就售罄。（图/新报业媒体）

小贩中心最具镬气的美食，炒粿条必榜上有名。以位于美芝路黄金熟食中心的“91翠绿（上汤）炒粿条面”为例，63岁的摊主陈宏财在掌握镬气，确实有过人之处。

在炒粿条摊位排队时，听到前方传来“滋啦”一声作响，锅中瞬间冒出袅袅白气；摊主熟练地翻炒面条，近距离欣赏烈焰与美食共舞的画面，令人为之神往。带着奇妙烟火气和焦香味出炉的顷刻间，食物滋味得到了升华。

陈宏财说：“火要大，为之镬气；但关键的是要控制得好，尤其是大火时，一不小心就烧焦了。”20多年来以镬气十足、以及添加大量翠绿青菜中和油腻，为他炒粿条的标志。

曾获颁“城市小贩美食奖”的“熟食中心十大炒粿条”，他表示：“我当然有自己的功夫，否则多年来如何能屹立不倒？”

长时间控火 烟火气撩人

经过竹脚熟食中心的人气黄姜饭摊位（Yakader Muslim Food）时，食客很难不被经长时间焖煮的米饭香吸引。（图/新报业媒体）

除了“滋啦”作响火光冲天的外放式镬气，另一种“内敛”式烟火气——掀开密封锅盖后白雾袅袅袭鼻而来，同样令人魂牵梦绕。

曾是“城市小贩美食奖”十大黄姜饭得主，位于小印度竹脚巴刹和熟食中心的Yakader Muslim Food，当时得以在竹脚近十摊同行摊档中脱颖而出，与其采用印度香饭（dum briyani）的烹饪风格息息相关。

印度香饭独特的烹饪法是：在一个即大且深的锅里，将鸡肉和羊肉，一层一层地嵌入米饭之间，再放入各类香料烹制。

这种独特的烹调法，让米饭、肉和香料在密封的高温锅内，产生了极奇微妙的化学效应；不同食材释放出的香气相互交融， 让印度香饭出炉时的镬气吸引了大批老饕，尤其是周末用餐时间更是人龙不断。

已嘉奖近500摊贩 城市能源助炉火不熄

城市能源（City Energy）多年来协助小贩们炉火不熄、是维系镬气冲天的灵魂伴侣。目前全国超过一半的熟食中心便使用城市能源的管道煤气供应。

由城市能源与《新明日报》联合主办的“城市小贩美食奖”，自上个月初在麦士威熟食中心启动后，目前正如火如荼进行中。今年疫后首度复办，该奖项再次唤起公众对全岛110多个熟食中心的关注，也为默默耕耘的大众食堂注入新的活力！

三年前新加坡小贩文化申遗成功，获列为联合国“非物质文化遗产”，肯定了小贩对国家发展的贡献。自2008年首届“城市小贩美食奖”起，在过去10多年来一直把目标锁定在日夜为小市民三餐温饱忙碌的幕后英雄。至今，“城市小贩美食奖”已经给予近500名摊贩嘉奖和支持，是一个充满人间烟火的奖项。

今年，除了要寻出“新加坡最受欢迎的国民美食”，城市能源还设立了另外两个奖项：“消失中的小贩美食”和“新兴小贩”，给予继续坚持与传承手艺的小贩，以及不畏辛苦加入这个行业的新人表扬与肯定。

快上网投选你心目中的“国民美食”，支持你喜欢的小贩的同时也有机会赢奖。（图/城市能源提供）

支持小贩 赢取奖品

即日起至9月15日，公众可从八种人气的小贩中心国民美食中，上网投选出他们的最爱以及售卖该美食的摊档。这八种美食包括：叻沙、马来卤面、炒福建虾面、炒粿条、印度罗惹、黄姜饭、椰浆饭和海南鸡饭。票数最多的八个国民美食摊贩，将各赢取$500现金，并获颁奖状和奖杯，以资奖励。

参与投选该奖项的公众，有机会赢取总值$1188的奖品！奖品包括五份价值$60的特制版万捷通卡（NETS FlashPay Card），不仅可用来购买杂货、支付交通费，也能用来购买小贩美食。终极幸运抽奖环节的大奖则是由“生活·城市能源”零售商店（Life by City Energy位于乌节路的狮城大厦）提供的智能环保煤气炉（Küche Smart Gas Hob），价值$888！

管道煤气4大优点



城市能源是本地管道煤气的唯一供应商。作为一种低压烹饪和加热燃料，管道煤气常用于家庭住宅和餐饮场所，它具有四个优点，是更出色的能源选择：

1）更可靠：在烹饪过程中，完全不用担心受煤气供应或电力中断的影响，能享受全天候持续的煤气供应，安心下厨。

2）更环保：无论用来是烹饪、为淋浴提供热水和衣物烘干，管道煤气都是更环保的选择。

3）更安全：管道煤气作为一种低压烹饪和加热燃料，由于比空气轻两倍，倘若发生煤气泄漏，它会在环境中迅速扩散，使用起来更安全。

4）节省空间：用于输送管道煤气的内置管道不占储物空间，若有需要也可在装修时轻松遮盖，腾出更多厨房收纳空间。

即日起到9月15日，上网投选支持你喜爱的美食及摊位！

【本文由城市能源呈献】