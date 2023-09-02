Iru Den选用来自日本和台湾的时令食材，从小前菜、主食到甜点，道道有惊喜。主厨也采用米制作甜点，呈现米的主题。

食材的来源和新鲜程度，决定了料理的成败。餐馆Iru Den讲求以当季最鲜美的食材为主料，注重口感和色香味俱佳，以创意料理展示食材的鲜美。



Iru Den主厨兼创办人刘骏义（31岁）选用来自日本和台湾的时令食材。比如，有来自日本的缟鲹（Shima Aji）、Amela番茄和日本萝卜，用来制作“Seasonal Garden”沙拉。主食的甘鲷（Amadai），选用源自台湾的甘鲷和竹笋。鸡颈肉（seseri）所搭配的蕨菜（fiddlehead fern），还有土锅（日式砂锅，donabe）料理的樱花虾，都取自台湾。

将朴素面条提升为奢华料理从小前菜（amuse bouche）、主食到甜点，道道有惊喜。招牌海胆素面（Somen）2.0，让人尝尽了海胆的软糯香甜。刘骏义谈到这道面食背后的灵感时说：“我个人很喜欢美味的面食，想要将看似简单、朴素的面条，提升为奢华且鲜明新鲜的料理，作为多道料理中的其中一道。季节性的海胆带有淡淡的奶油味，发酵芥末叶的酸度，中和了酱汁的浓郁度。日式高汤增添咸香，而清酒提升了酱汁的鲜味。我们新的2.0版本，加入生的日本红虾，让这道面食更上一层，口感层次更丰富。”