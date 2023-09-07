茅台加拿铁咖啡，就爱这一杯？

这款“酱香拿铁”在中国网络上的评价呈两级。一部分网友评价它“味道很奇怪”、“闻起来有股泔水味”，但大多数网民还是表示很好喝， “像酒心巧克力”、“入嘴真的好神奇的口感”、“以为会有很淡的酒味，结果融合的非常自然，这就是高质量白酒的魅力吧。”

中国咖啡知名品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）本周一（9月4日）与贵州茅台联合推出重磅新品“酱香拿铁”，出售第一天卖出542万杯，销售额突破1亿元人民币（约1865万新元），刷新了瑞幸咖啡有史以来的单品销售记录。

“酱香拿铁”满足消费者猎奇心理

这款“酱香拿铁”在中国网络上的评价呈两级。一部分网友评价它“味道很奇怪”、“闻起来有股泔水味”，但大多数网民还是表示很好喝， “像酒心巧克力”、“入嘴真的好神奇的口感”、“以为会有很淡的酒味，结果融合的非常自然，这就是高质量白酒的魅力吧。”

这款茅台牛奶咖啡饮料现已火到了泰国，不少泰国网民纷纷表示要尝试。

这款“酱香拿铁”在中国网络上的评价呈两级，有人觉得味道奇怪，有人喜欢它喝起来像酒心巧克力。（法新社）

“酱香拿铁”的走红是两个品牌产品“短板”的共赢。咖啡是现代都市人生活中不可或缺的一部分，但普通的拿铁、美式等咖啡的口味太过单调，早已不能满足消费者的味觉。

“酱香拿铁”走红是两个品牌产品“短板”的共赢。（取自瑞幸咖啡官方微博）

中国的茅台酒高档且享有较高知名度，但价格并不亲民，年轻人不会轻易花钱来尝试。在这种情况下，瑞幸和茅台的联名咖啡既满足了消费者的猎奇心理，又能让年青人在品尝咖啡的同时一试茅台的风味，此外，印有茅台标志的包装袋让手拿咖啡的年轻人走在街上时“很有面子”，这正是“酱香拿铁”火爆的原因。

美酒加咖啡由来已久

其实，这种“美酒加咖啡”的创新饮品名为“利口酒咖啡”（liqueur coffee），早在16世纪就已经出现，并成为咖啡的主要饮用方式之一。当然，除了咖啡和酒以外，通常还会加入糖和鲜奶油等原料进行调配，例如比较有代表性的爱尔兰咖啡（Irish coffee）和茴香酒咖啡（carajillo）等。

爱尔兰咖啡以热咖啡、爱尔兰威士忌、糖混合搅拌而成，最后加上一层奶油。（档案照）

咖啡和酒的搭配主要流行在欧洲和北美的一些国家，这可能与当地冬天较为寒冷的天气有关。并且一些研究表明，酒精和咖啡因混合时，咖啡因会对酒精起到一定的抑制作用，使得饮酒者不易醉酒，这就是一些人在饮用烈酒的时选择搭配咖啡的原因。瑞幸的这杯“酱香拿铁”酒精含量低于0.5%，标明了不建议未成年人、孕妇、驾驶人员以及酒精过敏者饮用。

如此火爆的茅台联名款“酱香咖啡”是否会在新加坡瑞幸咖啡门店上市，并引起热潮？