Vin Geek午餐套餐可选红白酒

美酒配美食，就是完美的午餐。

餐馆Vin Geek在每逢星期一至星期五，中午12时至下午3时，推出新的午餐套餐。

可以选择前菜、主菜和一杯红酒或白酒的两道菜套餐，或是前菜、主菜和甜点的三道菜套餐。午餐时段特有的料理，包括烟熏三文鱼、螃蟹意大利宽面、意大利海鲜汤等。其他主食选项还有黑松露菌菇意式炖饭、传统番茄酱意大利面和白酱意大利面等；前菜有汤、沙拉、意大利软乳酪布拉塔（Burrata）等；甜品有提拉米苏（Tiramisu）、浓缩咖啡配雪糕“Affogato”、意式奶冻（Panna Cotta）等。

餐馆Vin Geek的午餐套餐，可以选择前菜、主菜和甜点三道菜套餐。（餐馆提供）

餐馆Vin Geek的午餐套餐，有前菜、主菜和一杯红酒或白酒的两道菜套餐选择。（餐馆提供）

推荐意大利软乳酪布拉塔和黑松露菌菇意式炖饭，布拉塔配有清爽的小番茄，甜中微酸相当开胃，炖饭具有浓郁的松露香气，富有饱足感，再搭配心仪的红酒或白酒，即丰盛的午餐。

葡萄酒是Vin Geek的主打，餐馆还特别设有以手机操作的葡萄酒自动贩卖机，精选24款来自世界各地的葡萄酒，每杯价格$2.50起，让葡萄酒更加亲民。只要用手机扫描个别葡萄酒的QR码，便可参考品饮介绍和点购。手机付款后，把酒杯拿到出酒口底下，再按下手机上的“倒酒”键，就能轻松在数秒内品尝到所选的酒。

每款葡萄酒以30毫升、90毫升和150毫升出售，最小分量适合试喝，$2.50就能尝到一杯葡萄酒。

Vin Geek也设零售店，售卖酒品和外国食品，从果酱、酱料、罐头食物、意大利面条、松露风味的橄榄油，到各种口味的芝士，种类多样。