美食情报：日本新潟县得奖大米

★新潟县得奖大米本地电商售卖

日本优质大米供应商Tawaraya出品的得奖大米“Koshikari”，来自新潟县（Niigata）柴田市（Shibata），被誉为日本最好大米品种之一。这里的优质泥土种出的大米有特别甜味。当地农夫所种植的大米，只有获得官方“一等米”认证的，才可出口。

只有获得官方“一等米”认证的“Koshikari”大米，才可以出口。（陈爱薇摄）

“Koshikari”现可在网上买到：www.tawaraya.com.sg。2公斤$18，5公斤$44，10公斤$85。这家供应商精选来自日本各地的10多种大米，列明它们各自的味道、香气和粘度。

金桥牌欢庆30周年，从9月15日至10月26日，购买旗下品牌至少$15元可参加抽奖。（品牌提供）

★金桥牌30周年送黄金和礼券

金桥餐旗下的Kelly’s主攻西式肉品。（品牌提供）

金桥牌（Golden Bridge）成立于1993年，如今已是家喻户晓的本地品牌。9月15日至10月26日期间，在参与零售商购买旗下品牌（Golden Bridge、Kelly’s、El-Dina、Kizmiq和ANEW）至少$15元，就可参加幸运抽奖，赢取Chope、Klook、Grab、电子产品和厨房用品的100元电子礼券，六名幸运儿可获916黄金。

所送出的黄金和礼券的总额达$9880。可上网www.otsi.sg了解详情。

老曾记9月推出芋泥咸蛋黄酥，买两个可装在特别礼盒内。（品牌提供）

★老曾记芋泥咸蛋黄酥

圆形花边的酥皮，包裹着满满芋泥和咸蛋黄。（品牌提供）

老曾记（Old Chang Kee）于9月1日至30日，再次推出限时芋泥咸蛋黄酥。圆形花边酥皮，包裹着芋泥和咸蛋黄，咸甜中间，还印上“福”字把祝福带给大家，很可爱和喜气。

一个$3.50，两个$8.80（装在特别设计礼盒和纸袋内），可在全岛各分店买到，也可通过各大电商平台订购。