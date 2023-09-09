这个学校假期太短，没时间出国寻鲜味，照样可以和家人一起在本地尝风味美食。美食记者特别推荐有好口碑的槟城美食自助餐、人气寿司连锁店的限时优惠，还有推出小朋友专属餐单的云南菜餐馆。本地咖啡店的特色美食选择越来越精彩，咖啡店的日本冲绳料理，推荐给喜欢苦瓜料理的朋友。

★怡阁酒店槟城美食自助餐

这一轮新品“Pasembur”是一种印度罗惹，内有炸饼脆、马铃薯、炸豆干和水煮蛋等。（陈爱薇摄）

怡阁酒店（York Hotel）槟城小贩美食节于9月1日至17日再次登场。尝试过的人，每年都会很期盼这个一年两三次的主题美食节，因为大多数小贩来自槟城，味道格外道地。

另一方面，所有食物小分量现场炒或煮，可在同个地点的两个小时内在舒适环境下吃到十多道槟城美食，这在当地也无法办到。还有，午餐和晚餐同价，也很难得。

这一轮的新品是印度罗惹“Pasembur”。槟城华人称它为“青鱼”，但其实完全没有鱼，倒是有炸饼脆、马铃薯、炸豆干和水煮蛋等，最后加上大量黄瓜丝和花生酱料。

四果汤类似六味清汤，多了七彩沙谷圆丸。（陈爱薇摄）

其他好料有鱿鱼炒（新品）、水果罗惹、鱿鱼蕹菜、叻沙、虾面、粿条汤、炒粿条、蚝煎和印度煎饼。甜品和小吃有红豆冰、浆绿（Chendol）、四果汤（类似六味清汤）、面煎粿（增添黑糖口味）。

星期一至四：成人$38++，儿童$23++；星期五至日：成人$42++，儿童$27++。儿童指年龄介于5岁至11岁的小朋友。价格包括无限畅饮的酸柑汁、玫瑰露、茶和咖啡。可通过网站www.yorkhotel.com.sg了解详情和订位。

地址：21 Mount Elizabeth S228516

香烤鸡翅套餐包括茄汁海鲜烩饭及可爱兔兔紫薯包等。（餐馆提供）

★云海肴推出益智儿童菜单

云海肴（Yun Nans）最近特别为儿童设计了套餐，还有12页的儿童专属菜单。菜单像一本有趣的儿童书，内有各种食材的图案、中英文名称和汉语拼音，可提供亲子有更多教育性互动。

云海肴为儿童准备四款营养均衡的套餐。（陈爱薇摄）

四款营养均衡的套餐（一份$12.90），提供碳水化合物、蛋白质、水果、蔬菜和饮料。小朋友可自选主食：蔬菜鸡肉蛋炒饭、茄汁海鲜烩饭、三鲜鸡汤米线、番茄多多鸡蛋面。碗盘杯都贴心选择塑料和有吸附力，避免打翻和摔破。

专属菜单（右）、填色纸和彩色笔、围兜和小玩具，提供小朋友完美用餐体验。（陈爱薇摄）

服务生还会和小朋友玩“剪刀、石头、布”，然后送他们一个小玩具。小朋友也会得到填色纸和彩色笔，以及专属围兜。对小朋友来说，这是一个相当完整和难得的体验，他们是受到重视的主角，不只是陪长辈来用餐。

Sushiro从9月13日起推出以日本八洲顶级鲔鱼制作的红醋寿司。（陈爱薇摄）

★Sushiro庆四周年送红醋寿司

日本著名回旋寿司连锁店Sushiro，为欢庆在本地四周年，而且全岛开了10家门店，自8月10日起推出三波优惠。9月13日起，餐馆推出一系列来自日本八洲（Yashima）的顶级鲔鱼，价格从两个寿司$2.30起。推荐六个不同鲔鱼部位的寿司拼盘（$19），顶级鲔鱼价格原本就不菲，餐馆采取薄利多销形式，让大众食客能够品尝到不同鲔鱼部位的差别。

Sushiro的石斑鱼红醋寿司，一个$3.90。（陈爱薇摄）

餐馆在这期间的另一项优惠，是将所有寿司换成红醋寿司。红醋寿司一般只在日本精致餐馆才品尝到，红醋的酸气温和，不会干扰食材的味道，还能让寿司更清甜可口。试过红醋寿司后再尝一般寿司，会明显感受到落差，而且餐馆现在不额外收费，很值得一试。

大巴窑4巷咖啡店内的“K.K. Kitchen”售卖较少见的冲绳炒苦瓜套餐。（陈爱薇摄）

★咖啡店冲绳炒苦瓜套餐

“K.K. Kitchen”和著名的海洋咖喱鱼头位于同一家咖啡店，摊位前贴满褪色或写得密密麻麻的菜单，如果不是友人介绍，还真就这样错这道冲绳（Okinawa）炒苦瓜。

冲绳综合饭以鱼汤煮成，还加了猪肉、昆布、菇和红萝卜。（陈爱薇摄）

摊主夫妇原本原本在本地一家主打冲绳料理的餐馆工作，2019年自己创业。摊位的众多料理当中，一道炒苦瓜和一款综合饭带冲绳特色。炒苦瓜套餐的主角小苦瓜切得很薄，混合猪肉、豆腐和鸡蛋一起炒。苦瓜不算苦，炒得很香，又有搭配其他食材，很适合“苦瓜美食入门者”。原本就喜欢吃苦瓜的人会想尝到更多先苦涩后甘甜的滋味。

套餐配菜有炒肉丝，卤蛋和腌萝卜等。

配菜一点都不马虎。炒得干香的肉丝有点像肉松，还有卤蛋、腌萝卜和海带味噌汤。如此多好料的套餐只需$6，比常见只有一片单薄三文鱼的套餐有诚意多了。

另一款冲绳综合饭是以鱼汤煮成，里头还加了猪肉、昆布、菇和红萝卜。即使不搭配其他食物，每一口都让人满足，一碗$3。炒苦瓜套餐的白米饭可换成综合饭，另付$2。

苦瓜炒饭也特别，但不是人人喜欢。老板的菜单其实琳琅满目，还有三文鱼饭、猪扒饭、鸡肉饭和日式咖喱等。