秘鲁酿鳄梨果 集超级食材于一味

健康饮食成趋势，超级食物也成为人们追捧的食物。出生于秘鲁的Canchita Peruvian Cuisine餐馆主厨查维斯，利用超级食物如鳄梨果、藜麦、灯笼果等，制作一道简单美味的秘鲁酿鳄梨果。

说到秘鲁菜，多数人会想到腌鱼（Ceviche），其实当地人的饮食中，有许多被视为超级食物（superfood）的食材，如鳄梨果、藜麦、灯笼果（golden berry）等。

位于登布西区的Canchita Peruvian Cuisine餐馆创办人兼主厨查维斯（Daniel Chavez，43岁），出生于秘鲁 ，他和墨西哥籍太太塔玛拉（Tamara Chavez），积极推广拉丁美洲饮食文化。他们也开设西班牙餐馆Tinto。

2023年8月，查维斯获得秘鲁驻新加坡大使Carlos Vasquez Corrales所颁发的秘鲁餐饮大使奖状。

查维斯说，秘鲁菜源于印加古文化，随着历史演变，受到西班牙、非洲、中国、日本移民的熏陶，多元饮食文化融会贯通，菜系自成一格。

从安第斯山脉到太平洋沿岸，秘鲁多样性的地形和气候，孕育出丰富的食材。查维斯说：“单是马铃薯就有4800个不同品种，有的生长于安第斯深山的马铃薯品种，能追溯到印加古文化时期。秘鲁的鳄梨果，体型也比一般的大，口感绵密顺滑。”

查维斯积极推广拉丁美洲饮食文化。（特约摄影陈福洲摄）

本周《私房菜》介绍的秘鲁酿鳄梨果（Palta Rellena），便集合这些食材，简单易做，也符合现代人注重健康饮食的标准。

推广拉丁美洲美食

拉丁美洲美食近年来在国际舞台大放异彩。查维斯说，它的崛起和秘鲁最出名的厨师Gaston Acurio有关，他在拉丁美洲、美国及欧洲有多家餐馆，在他的领导和推动下，秘鲁厨师步步走向全球。许多名厨也把秘鲁食材的特性纳入料理中，2023年世界50最佳餐馆排名榜首的是夫妻档Virgilio Martinez和Pía León经营的秘鲁餐馆Central，他们利用生长于秘鲁不同地域高度的食材入菜。

离开秘鲁25年的查维斯，笑说自己这些年来于世界的另一端，一步步认识秘鲁饮食文化。他十多岁便与家人从秘鲁移居美国，在烹饪学校里找到了积极学习的动力，享受在当地餐馆工作的明快步伐。查维斯的烹饪才艺，获得已故西班牙名厨尚塔马利亚（Santi Santamaria）认可，后者当年于新加坡滨海湾金沙开设Santi餐馆，便由查维斯主理。

从西班牙菜、墨西哥菜到秘鲁菜，查维斯过去十多年在新加坡发展事业，曾先后开设Ola Cocina Del Mar、Tonito Latin American Kitchen餐馆等，把拉丁美洲美食介绍给更多新加坡食客。

让食客感受餐馆愉悦氛围

新加坡是个多元种族和文化的社会，查维斯认为这点和秘鲁相似，他的外公是华侨，二战后从中国广州到秘鲁落地生根。秘鲁是华人人口最多的南美洲国家，他从小就对当地集合秘鲁菜和中菜的餐馆不陌生，这类餐馆叫做Chifa，数量非常多。这次和记者做访问前，他刚到上海探访居住在那里的哥哥和嫂嫂一家。

个性开朗亲切的查维斯认为，在餐馆工作讲究高效率，属高压环境，但氛围可以轻松愉悦。他经常鼓励带动团队成员积极应对日常工作，提振士气，“这样食客也能感受到，来餐馆用餐也吃得开心。”

秘鲁酿鳄梨果简单易做，又健康美味。（特约摄影陈福洲摄）

秘鲁酿鳄梨果（4人份）

食材：

鳄梨果2个、Idaho马铃薯1个、红藜麦（Red Quinoa）100克、樱桃番茄100克、灯笼果（Golden Berry）50克、日式蛋黄酱3汤匙、红葱头1个、青柠1片、香菜叶少许、特级初榨橄榄油3汤匙、细盐1汤匙

做法：

1. 马铃薯去皮切丁后，在盐水中煮熟，冷却待用。

2. 用盐水把红藜麦煮熟，约8分钟，沥干待用。

3. 樱桃番茄和灯笼果切块。

4. 红葱头剁碎。

5. 在一个大碗里，放入红藜麦、马铃薯、蛋黄酱、青柠汁、盐和特级初榨橄榄油，搅拌均匀。

6. 鳄梨果去皮，然后切半。在鳄梨果中间放入步骤5的材料。

7. 樱桃番茄和灯笼果加入橄榄油，盐和香菜叶调味，然后用来点缀鳄梨果，即可享用。