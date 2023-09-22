日本餐馆钱屋 简单的美味

简单就是美，精致日本餐馆钱屋（Zeniya Singapore）精选时令食材，通过精准厨艺让人品尝出原汁原味。

位于新加坡香格里拉酒店24楼的钱屋餐馆，是近期新开业的日本怀石料理（Kaiseki）餐馆，也是日本金泽（Kanazawa）米其林两星餐馆钱屋第二代负责人高木慎一朗（Shinichiro Takagi）与新加坡Les Amis集团和香格里拉集团的合作。

试菜当天，正逢高木慎一朗亲自操刀。餐馆的食材主要来自日本金泽，通过厨师的诠释，让人感受到舌尖一股简约朴实而又鲜美的滋味，过程中没有花俏的炫技方式或摆盘。收费为午餐每人$250++ ，晚餐每人$450++，价格偏高，价值在于让人吃得精细讲究。

比如一道鱧（hamo，也称海鳗鱼）鱼汤，从准备食材到烹制步骤，过程不复杂，但厨师们一点也不马虎。海鳗鱼肉细刺很多，而且太硬，食用前得以“切骨”刀法处理。我们在餐台前见副手厨师刀法快速利落，刀落时发出嘶嘶嘶的声响，第一次见识，开了眼界。

海鳗鱼要先用特别刀法切骨，汤底以柴鱼和北海道熟成昆布制成。（餐馆提供）

鱼汤的日式高汤是由柴鱼和北海道熟成昆布制成，让人喝出清甜。鱼肉上只缀以细长的日本芽葱，肉质弹牙可口。

高木慎一朗也介绍餐具，是日本金泽钱屋餐馆用了50年的漆器，保存得非常好。

他选用独特食材给食客带来惊喜，例如被日本人视为珍味的海参卵巢干（Kuchiko）。盘中一片海参卵巢干，是由约30公斤海参组成，以天妇罗烹制法上桌。咬下去入口满是咸鲜味，有肌理感，高木慎一朗说一点调味也没有，原汁原味，只以银杏果做搭配。

鲍鱼是餐馆的招牌菜，食谱从开业时就沿用至今。选用日本金泽鲍鱼，先泡发15个小时后蒸煮，搭配特制酱汁。

海参卵巢干是一种日本珍味。（黄亿敏摄）

其他菜肴包括：海胆荞麦面、和牛、鳗鱼砂锅饭等。

甜品也让人留下印象，尤其是来自日本石川县（Ishikawa）的罗马红宝石（Ruby Roman）葡萄。它有一定标准，每一颗至少重达20公克，含糖量至少达到18％。咬下去时，肉质饱满鲜甜，齿颊留香。

地址：22 Orange Grove Road, Shangri-La Hotel Level 24, S258350

电话：62134571

网址：zeniya.com.sg