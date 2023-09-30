美食周记：市区精选中西欧餐

市区一带餐馆多，记者精选四家有促销活动、有新菜肴或新开张的，从新马风味、中餐、西餐到欧餐，提供你一些聚餐和庆祝的灵感。

Changi Ikan Sumbat Sambal采用本地红绸鱼，抹上特制参峇酱。（餐馆提供）

Satay Bohong以西班牙黑猪肉做成沙爹。（餐馆提供）

✦Sky22新马晚间套餐

诺维娜地铁站附近的酒店Courtyard by Marriott Singapore Novena，在第22层楼餐馆Sky22的落地玻璃窗旁，登高望远，风景怡人。

自8月起至10月31日餐馆每天推出的新马套餐（晚上6时至10时半），可选择两人（每人$42++）或四人（每人$38++），包括前菜、主食和甜点。这些菜肴很熟悉亲切，但食材和味道更精致。

前菜Satay Bohong的“Bohong”是马来语“欺骗”的意思，因为一般沙爹不用猪肉，这里选用西班牙黑猪肉来制作（Kurobuta Pork）。其他前菜有虾酱鸡、小金杯和炸乌打球等。主食Changi Ikan Sumbat Sambal是一道将本地红绸鱼抹上参峇的烤鱼，鱼肉鲜嫩，配搭覆盖在表层的香料。另一道牛脸颊仁当则炖得软绵入味。

喜欢面食者，可选择新加坡叻沙、槟城亚参叻沙、槟城炒粿条或老虎虾虾面。

地址：99 Irrawaddy Rd Level 22 S329568

电话：63782040

Bedrock Bar & Grill的15周年套餐，三款牛肉和一款猪肉，再加招牌烤芝士通心粉和地中海风味西葫芦。（餐馆提供）

✦Bedrock烤肉大拼盘

本地品牌Bedrock成立于2008年，9月起至11月30日庆祝15周年推出烤肉拼盘（一份$299++）。乌节Bedrock Bar & Grill的牛扒向来口碑佳，这次促销可一次过品尝到三款牛肉和一款猪肉，以及招牌烤芝士通心粉和地中海风味西葫芦，分量够四五人享用。

爱尔兰草食牛肋眼经28天盐熟成，充分体现优质牛肉的天然浓郁。澳大利亚纯血统和牛尾，油脂和纹理分布均匀，入口即化。来自美国以玉米饲养的21天熟成西冷（striploin）牛肉带有嚼劲和肉味。用来自匈牙利的曼加利卡（Mangalica）猪种堪称“猪中和牛”，战斧（tomahawk）猪扒肉软嫩温和。

圣淘沙Bedrock Origin的拼盘由安格斯牛肋骨和熟成澳大利亚肺鱼组成。万事达卡（Mastercard）有15％折扣。

地址：96 Somerset Rd #01-05 Pan Pacific Serviced Suites S238163／23 Beach View Palawan Ridge, #01-02 Oasia Resort Sentosa Hotel S098679

电话：62380054/ 68183333

乌节麒麟大厦的桃苑提供点心和中餐菜肴。（餐馆提供）

✦乌节桃苑尝招牌菜

桃苑（Peach Garden）现已开在乌节麒麟大厦（Heeren）。跟其他门店的装潢有些不同，更为简洁和富时代感。以海洋为主题，有两个LED大屏幕和卡拉OK系统，以及两个可看到乌节路街景的包厢，适合商务用餐和聚会。

火焰迷你佛跳墙食材丰富。（餐馆提供）

招牌菜有双味虾球（芥末酱和咸蛋黄酱）、火焰翅骨汤炖花胶瑶柱竹笙、海参芙蓉豆腐苋菜、黑松露鲍鱼仔炒饭和椰盅干冰黑糯米雪糕等。新开张期间有促销。

地址：260 Orchard Rd #05-02 The Heeren S238855

电话：67363833

Winestone的管状通心粉拌招牌新加坡辣椒酱汁。（餐馆提供）

✦Winestone欧式料理新菜单

在Novotel Singapore on Stevens酒店的Winestone餐馆，环境舒适惬意，也有零售美酒和食材干粮。这里的欧式料理在传统中见新意，适当融入东南亚元素。

澳大利亚羊排佐茄子泥。（餐馆提供）

餐馆最近推出新菜肴，小吃Gambas是略带辣的香煎黑老虎虾配西班牙辣香肠，主食西班牙黑猪肉佐肉桂苹果酱、澳大利亚羊排佐茄子泥和味噌鳕鱼都很有特色。虾和蟹肉管状通心粉的酱汁，是餐馆的招牌新加坡辣椒酱汁，经典的美食大交汇。