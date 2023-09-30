法式甜点 好味道引回头客

法国甜点大师赛提克·葛雷首次进军亚洲，在新加坡开设同名店Cedric Grolet。甜点外形与味道并重，多年来让他享誉全球。除了大师名店，本地还有哪些法式甜点值得一试？

知名法国甜点大师赛提克·葛雷（Cedric Grolet，38岁）2023年9月中首次进军亚洲，在新加坡乌节路开店，一块小仿真慕斯蛋糕要价$26起，成为话题。

仿真慕斯蛋糕是他的招牌蛋糕，龙珠果、蓝莓、蜜瓜等造型逼真，切开蛋糕之后，内馅有水果肉、奶油、甘纳许（ganache）等。

新加坡门店的仿真慕斯蛋糕主打荔枝和龙珠果，也售法式烘焙面包如可颂（$8起）和咖啡茶饮。负责的厨师都曾和葛雷共事，经验丰富。

葛雷在新加坡接受《联合早报》记者专访时，以法语作答，他说：“甜点美丽的外形吸引目光，但美好的味道，才能让人再次上门。”记者通过翻译员告诉他这句话已成为他的至理名言，许多海内外访问中经常被提到，他点头微笑。

知名法国甜点大师赛提克·葛雷，首次进军亚洲开店，地点就在新加坡乌节路Como Orchard。（龙国雄摄）

他的祖父母开餐馆，他14岁已立志成为甜点师，21岁到巴黎发展进入百年品牌Fauchon工作，先后负责制作马卡龙和面包，奠下基础。

接受少糖低脂的挑战

同名甜点咖啡座在巴黎有两家，伦敦有一家，经常有人龙。据报道，新加坡店面开业的第一个月，可供堂食的40个座位已全部被预约，且不接受无预约堂食顾客。

曾获2018年“世界50最佳餐馆”最佳甜点师奖的葛雷，在网上也拥有高人气，Instagram有850万名追随者，TikTok视频点击量破2000万。

他经常在视频中分享仿真蛋糕的制作，近期还邀请明星入镜，与布蕾克莱弗莉（Blake Lively）、佐伊萨尔达娜（Zoe Saldana）一起入镜做甜点，吸引影迷粉丝的眼球。

甜点另一特色是，少糖低脂。这也是法国菜教父艾伦杜卡斯（Alain Ducasse）给他的“挑战”。

葛雷也任艾伦杜卡斯巴黎著名Le Meurice餐馆的甜点厨师，后者建议他减少甜度，发挥原材料天然风味，制作出带来感官刺激的甜点。

甜点是很多人的暖心食物，葛雷也看心情来吃。他说：“如果心情忧郁，就选吃香甜滋味的焦糖或浓郁奶油味的甜点，可舒缓心情。早上喝一杯浓缩咖啡就好，时间较为充裕，就搭配个可颂面包。”

地址：Como Orchard Level 1, 30 Bideford Rd S229922

网址：cedric-grolet.com/singapore

新加坡还有哪些法式甜点值得一试？

甜点在法国美食中，占据不可动摇的地位，从闪电泡芙到千层酥，各种各样的法式甜点，虏获人心。在新加坡，还有哪些法式甜点值得一试？记者推荐以下三家。

1）Tarte by Cheryl Koh

Tarte by Cheryl Koh的草莓挞，出自新加坡知名甜点厨师许惠玲。（档案照）

由新加坡知名甜点厨师许惠玲所创办的餐馆，主打各类精致法式挞、Fraisier法式草莓蛋糕、慕丝蛋糕等。

许惠玲也是新加坡三星餐馆Les Amis的甜点厨师，曾获2016年“亚洲50最佳餐馆”的最佳甜点厨师奖。

地址：1 Scotts Rd #02-05 Shaw Centre S228208

电话： 62353225

网址：www.tarte.com.sg

2）Mad About Sucre

Mad About Sucre的桃子甜点，卖相美味兼具。（档案照）

本地甜品屋Mad About Sucre，也有仿真水果蛋糕。之前试吃过Hey Peachy桃子造型的蛋糕，至今印象深刻，外形惟妙惟肖，吃起来有乌龙茶的清香，和多汁桃果肉非常契合，吃出了甜点师的功力。

甜点师陈琼椬毕业自巴黎蓝带国际学院（Le Cordon Bleu），她选用有机无麸质面粉和无加工原糖，甜点整体甜味适中轻盈。

地址：27 Teo Hong Rd S088334

电话：62213969

网址：www.madaboutsucre.com

3）Ami Patisserie

Ami Patisserie的日本静冈皇冠蜜瓜挞。（餐馆提供）

日籍甜点师荒见诚（Arami Makoto）曾任职于日本东京Beige Alain Ducasse和新加坡米其林一星餐馆Beni，2021年于新加坡开网店，打开知名度。2023年11月将开设实体店，食客届时可于新店品尝六道甜点套餐。

他在经典法式甜点上注入和风，例如招牌栗子无花果蒙布朗（Mont Blanc），和以日本静冈皇冠蜜瓜制成的水果挞。

地址：27 Scotts Rd S228222（预计11月开业）

网址：89076146（WhatsApp）

网址：take.app/amipatisseriesg