有机食品超市Supernature迁新址 添健康餐饮区

有机食品超市Supernature从乌节路搬迁至登布西区，地方更宽大，食品选择更多。除了零售区，也可以到餐饮区Glow享用健康菜肴。

值得一提的是，Glow餐区选用Supernature食材食品来做菜，适合不同饮食需求如素食、纯素、无麸质饮食（gluten-free）等。

较健康饮食不代表味道平淡，试吃几道菜肴，不失美味而且饭后没有沉甸甸的饱胀感。无论是彩虹包菜沙拉、吞拿鱼沙拉或西兰花沙拉，沙拉酱料的调味清新美味。尤其西兰花沙拉（$9+）加入了羽衣甘蓝（kale）、有机薏米、焦糖洋葱、葡萄干和葡萄，带有天然甜味。

想来份暖胃的汤品，可选牛肉面汤（$25+）。选用澳大利亚牛肉小火炖煮三个小时，加入自制鸡肉高汤、香茅、姜等。牛肉片、牛筋、牛肉丸等，分量十足，加上薄荷、青辣椒酱，非常开胃。

创立于2001年，SuperNature是新加坡有机和天然食品的推手之一，货品齐全，拥有超过4000种产品，涵盖食品、家用品和个人护理产品。店里也有合格营养师和自然疗法（Naturopath）导师为顾客提供咨询。SuperNature于2007年成为COMO集团旗下品牌之一。

地址：26 Dempsey Road, S249686

电话：68547399

网址：www.supernature.com.sg