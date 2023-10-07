三方皆好限时日料 以本地食材入菜

到精致割烹（Kappo）餐馆一期一江（Ichigo Ichie）用餐，除了品尝佳肴，还能感受到主厨江野茜所要传达的日本生活哲学理念。

从即日起至10月19日，她以“三方皆好”（Sanpo Yoshi）的理念设计限时菜单。三方皆好是江户时代至明治时期日本商人恪守的经商理念，做生意时打造让买方、卖方和社会皆得利的三赢关系。

除了和日本食材供应商和农夫合作，江野茜这次的“三方皆好”菜单，也与新加坡业者合作。她选用阿华渔场（Ah Hua Kelong）澳大利亚肺鱼（Barramundi）和农场Sungift Urban Farm的奶白菜。

在她的诠释下，两种食材都有新吃法。作为开胃菜，奶白菜搭配腐皮、芝麻，以及带辛辣味的日本芥末（Karashi），口味微辣而清爽。澳大利亚肺鱼和烤茄子以自制味噌酱提味，然后制成春卷，里头的白果增添和风秋季的感觉。

这次营销的部分收入，将用来与新加坡精品啤酒酿酒厂Rye & Pint合作一款带Gyokuro玉露绿茶香气的啤酒，然后回赠给品尝三方皆好菜单的食客。

七道菜午餐每人$188++，九道菜晚餐每人$350++。其他菜肴包括：虾素面、栗子茶碗蒸、刺身、牛肉砂锅饭等。

地址：1 Nanson Rd #02-07A Intercontinental Robertson Quay S238909

电话：90182897

网址：www.ichigoichie.com.sg