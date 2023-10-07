新加坡洲际酒店中餐馆满福苑跟进口爱尔兰鸭的总代理Irish Duck Company合作，通过创意料理展示爱尔兰的优质食材。

即日起至11月15日，新加坡洲际酒店中餐行政总厨陈健伦推出三款限定套餐：爱如珍宝、尔雅温文和兰心蕙性，各套餐有六道菜肴，通过美食呈现这次合作推荐的食材，包括爱尔兰Silver Hill农场的鸭，知名农场John Stone的熟成牛肉，还有爱尔兰汉普郡猪。

尔雅温文套餐有：前菜——芥末三文鱼花、蟹肉柚子小番茄、陈年蜜汁冻牛柳；汤品金汤翠绿蛋白汇金丝燕窝；黑椒羊柳伴香港芥兰；蜜萝蜜汁东坡肉伴南非五头鲍鱼；XO酱扒伦敦鸭、岩石龙虾面；古法烤香芒布丁。

蜜萝蜜汁东坡肉伴南非五头鲍鱼令人印象深刻。大厨将爱尔兰猪肉料理成经典名菜。东坡肉入口肉质软嫩甜香，油脂丰盈却丝毫不腻，肥瘦适宜。东坡肉与五头鲍鱼的组合，没有想象中那么重口味。鲍鱼柔软有韧度，为这道料理增添一份奢华感。

陈健伦之前到访爱尔兰农场发现，当地猪肉肥瘦比例很理想，适合做成东坡肉，搭配鲍鱼增添另一层鲜味。

蜜萝蜜汁东坡肉伴南非五头鲍鱼，选用的是爱尔兰猪肉。（餐馆提供）

XO酱扒伦敦鸭、岩石龙虾面，呈现海陆食材的新鲜搭配。使用爱尔兰鸭烤制的伦敦鸭，胜在鸭肉肥美多汁，咬下去香脆外皮底下是油香，跟龙虾特有的脆、鲜、肥、厚、滑融为一体。陈健伦希望在这道料理展示不同食材的特色，爱尔兰烤鸭的鲜嫩多汁与酥脆的鸭皮，ＸＯ酱所代表的粤菜灵魂，龙虾的甜嫰恰好平衡了整道料理的风味，各种滋味相辅相成。

XO酱扒伦敦鸭、岩石龙虾面，可尝到鸭肉的外酥内嫩。（餐馆提供）