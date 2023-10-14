日本餐馆出奇制胜各自精彩

日本料理餐馆竞争激烈，要脱颖而出，业者得打造难忘的用餐体验，抓住食客的胃与心。有精通多种语言的厨师与食客轻松互动带动气氛；也有星级餐馆厨师烹调出非一般日料滋味；还有的靠烧烤带出视觉和味觉惊喜。

日本料理餐馆越开越多，市场竞争激烈，要出奇制胜，才能抓住食客的心。本周《美食周记》分享近期三家日料餐馆特色，有星厨新创口味、烧烤串烧和新加坡女厨师坐镇的餐馆。

Kappou：打破传统女厨师当主理人

在阳盛阴衰的日本料理行业里，女厨师主理的日本餐馆不多，新加坡Kappou餐馆创办人朱戊焮（29岁）可谓打破传统。

她十多岁开始在本地及日本不同餐馆工作学习。2016年，22岁的她于密驼路金隆大厦（Fortune Centre）二楼开餐馆，走厨师做主路线，几乎一人当家。餐馆2022年搬迁至现址罗敏申路。

餐馆美食是主角，但朱戊焮本身也是焦点，她性格活泼，能言善道，精通多种语言。她善于带动气氛，一会儿分享在日本学艺的故事，一会儿谈时令食材特色或展示刀工，整个用餐过程轻松有趣。

吃着Kappou餐馆的招牌菜鱼子酱吐司（左）或吞拿鱼冰块寿司时，感受五感惊喜。（餐馆提供）

招牌菜吞拿鱼冰块寿司，很有创意。把大冰块摆在桌上，摆上铺着鲔鱼泥的竹叶。微灼鱼皮让油脂滴入鱼泥里，添加焦烤味，盖上竹叶，然后放在两个冰块中间，待油脂凝固，形成类似午餐肉的肉质。加上寿司醋饭和特制蛋，送入口里，温热的醋饭让油脂回温，冷热之间嘴里滑润香馥，令人回味。

吃着另一道拿手的鱼子酱吐司时，食客还可结合科技元素，下载应用扫描二维码，观看中国鱼子酱养殖场制作鱼子酱过程的录像。

晚餐接近尾声时，厨师还邀请食客在平板电脑上选播喜欢的歌曲，离席前大家戴上不同动物造型的发箍来张趣味合照，朱戊焮的礼宾互动确实与众不同。晚餐从每人$298++起。

地址：18 Robinson Road, #03-01, S048547

电话：84546456（WhatsApp）

网址：kappou.sg

Shoukouwa Shinjidai：星厨联手创意菜



“新时代”怀石料理餐馆新开业，由两名星级餐馆厨师合作，分别是Saint Pierre创办人兼主厨苏鲁本（Emmanuel Stroobant）和Shoukouwa Sushi主厨西田和锋，菜式走新创路线。

媒体试吃活动上，平时主理法国菜的苏鲁本，站在日本餐吧前备食，感觉眼前一亮。他笑说：“希望给食客一种好玩轻松的用餐体验。”

几道菜体现非一般日料滋味。金枪鱼组合由赤身（akami）、前中腹部（otoro）和中腹（chutoro）组成，当中的赤身配以寿司醋饭和注入墨西哥咖啡味的酱油。另一道金枪鱼泥则刷上麻辣酱油。

新时代餐馆的摆盘精美，带有法式风，左图是安康鱼肝，造型如花，右图是海胆鲜虾番茄。（餐馆提供）

摆盘方面，和日式的诗情画意风格稍有不同，更多是Saint Pierre法式工整摆盘的影子。安康鱼肝（ankimo）配白萝卜和花瓣形状的腌渍柿子，摆成花朵造型，缀以甜豆日本脆米形成“花蕊”。静冈Amela番茄如精巧小碗，盛放海胆和鲜虾，橙红色泽诱人。

餐馆厨师团队拥有丰富经验，包括曾在Saint Pierre和Shoukouwa磨刀的刘文樑，新时代餐馆前身Taiga Dining的包国大河和拥有精致餐饮经验的Luqman Nul Hakim。午餐套餐从每人$250++起，晚餐从每人$380++起。

地址：1 Cuscaden Rd, #01-03/04, Conrad Singapore Orchard, S249715

电话：8010 9939

网址：www.shoukouwa.shinjidai.com.sg

Shin Terroir：日式风情烧烤串烧

新开业的日式烧烤餐馆Shin Terroir，新加坡厨师李育胜和日籍厨师中山刚史一起主理，以特制备长炭烤炉烧制美味，不同的烧烤串烧，各自精彩。

日式串烧餐馆Shin Terroir鸡皮鸡胗串烧，层叠串法如法式甜点千层酥。（餐馆提供）

梅子胡椒鸡胸有日式风情，招牌的鸡皮鸡胗串烧，层叠串法如法式甜点千层酥，带来视觉和味觉惊喜。还有烧烤鸡肝，蘸裹上曲奇颗粒，口感独特。

接着来一碗日本九州博多拉面，香浓鸡汤，胶原蛋白满满。其他菜式包括：海胆雪蟹茶碗蒸、鲜鱼日式上汤、炭烤A4宫崎牛肉、自制咖椰麻薯甜点等。15道菜套餐每人$198++。

地址： 80 Tras St, S079019

电话：9656 0654