下午茶好时光 仙鹤游园添雅致

喜来登酒店与时尚品牌上海滩携手推出联名下午茶，时尚家居与美食跨界交融。下午茶的现代东方主题，借鉴上海滩历史和品牌风格，结合传统与现代，在餐单中将东方色彩融入典型茶点。

在“鸟语花香”的下午茶时光，感受“仙鹤游园”的意境之美。

喜来登酒店（Sheraton Towers Singapore）与时尚品牌上海滩（Shanghai Tang）推出联名东方主题下午茶“Oriental Soiree”，灵感来自上海滩家居系列之一“仙鹤游园”系列，让时尚家居与美食跨界交融。

“仙鹤游园”家居系列以富中国特色的仙鹤、银杏、花窗等元素为描摹对象，将西方装饰艺术风格与中式美学兼收并蓄，为家居生活注入雅致的文化意蕴。

喜来登酒店行政总厨詹资才与中餐馆李白的执行主厨钟耀明，借由下午茶美点，诠释家居系列设计独特的游园风韵。

詹资才谈到，下午茶的现代东方主题，借鉴了上海滩历史和品牌风格。该品牌将传统与现代社会结合，下午茶餐单将东方色彩融入典型茶点。

下午茶受上海滩的“仙鹤游园”家居系列启发。（酒店提供）

他分享了下午茶点的特色。比如，鸡肉腊肠英式松饼（scone），把常用于米饭、面食和点心等东方料理的腊肠，巧妙加入传统英式下午茶必备的松饼，别有一番东方风味。茶文化是中国文化的重要部分，体现了东方人热情好客、相互尊重的款待精神。厨师运用红茶、绿茶和乌龙茶，制作一系列有茶元素的小点。例如，高山乌龙茶焦糖布丁搭配名牌法芙娜（Valrhona）加勒比66%黑巧克力和李白餐馆的蜜酱腰果，由茶香衬托巧克力的滋味。

下午茶套餐的精致咸味美点。（黄靖晶摄）

其他特别小点，有茉莉花芒果柚子挞，即传统甜品杨枝甘露的新诠释；大红袍金橘布列塔尼酥饼（sable breton），具东西合并的风味。

李白餐馆独家点心

上海滩在香港创立，中餐馆李白的执行主厨钟耀明也来自香港，因此下午茶有他创作的两款独家点心代表李白餐馆：燕窝杏仁蛋白挞和迷你辣椒龙虾菠萝包。钟耀明说，这是李白餐馆首次参与酒店下午茶的项目，希望凸显招牌粤式佳肴的同时，也注入创意色彩。燕窝杏仁蛋白挞是李白餐馆原有的杏仁蛋白挞之升华版；迷你辣椒龙虾菠萝包结合了李白餐馆的经典菠萝包和酒店的餐饮品牌“Henry’s Lobster”主打的澎湃龙虾料理，将菠萝包原本的叉烧内馅，改成咸香微辣的龙虾馅料。

下午茶“Oriental Soiree”有两款李白餐馆独家点心：燕窝杏仁蛋白挞和迷你辣椒龙虾菠萝包。（酒店提供）

下午茶套餐附Nespresso咖啡或TWG茶，还可选乌龙茶雪糕或桂花冰糕。馥郁的桂花天生和甜品是一对，桂花冰糕带有迷人的淡雅清香。

下午茶套餐可选桂花冰糕或乌龙茶雪糕。（黄靖晶摄）

“Oriental Soiree”下午茶即日起至12月31日，每日下午2时至傍晚5时。每人$88++，双人$150++。Citibank信用卡用户可享15%折扣。点下午茶的食客可获赠喜来登酒店与上海滩联手的限定明信片，及上海滩礼券，凭礼券购买正价商品享有10%折扣，并换取迷你室内芳香喷雾，送完为止。