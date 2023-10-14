在复古办公室内喝糖水

冰糖糖水办公室是一家很好玩的糖水铺，超适合拍照打卡。它位于汤申路上段私宅区内一排旧店屋内，推门进去是复古情怀办公室。门口接待处有红皮革木框架扶手椅，收音机用卡带播着老歌，等候时还可翻一翻《电视广播周刊》。

在接待处边享用糖水，边翻看《电视广播周刊》吧。（餐馆提供）

每一扇门都像一台时光机，走入办公室，有几个特色座位供选择：有经理专属独立间，也有一般职员的办公间，以及可容纳较多人的会议室。每个小细节落足心思，像马尼拉卡文件夹其实是菜单，还有老式拨盘电话和大哥大等，让顾客慢慢去发掘。

在昏暗灯光下拍照很考功夫，食物送进嘴里之前也得先放到桌灯底下看清楚。这是店家特别营造的用餐氛围，大多数食客觉得新奇有趣。

糖水分成经典和创意两大类，第一次尝试当然要体验以花入食的创意，每一款都很有层次。

桂花汤圆（$12.50）有紫枸杞酱、酒酿桂花焦糖、客家米酒和柠檬香酱汁，最后再淋上一些炼奶。经典汤圆（$7）则是热姜汤和芝麻汤圆，上桌前撒些姜丝。蜜瓜西米露（$8.80）加了西瓜和海底椰，糖水带姜花香。

经典的汤圆（左起）、杨枝甘露和芋泥。（餐馆提供）

杨枝甘露有芝士奶盖、芒果块、金珍珠和薰衣草蜜糖，所以每一口都很丰富。芋泥带有烤菊花油的浓郁香气，还有马蹄粒、番薯、白果和菊花珍珠。清汤加了自制玫瑰果冻和桔饼，带有橘香和花香。这三款升华版售价是$8.80，还有经典版售价$7。

享口福想再进阶？任何糖水可添加燕窝（一份$10），也可单点燕窝糖水（$29.90）。

餐馆也提供肠粉（左上角顺时钟起）、芋头糕和水粿等咸食。（餐馆提供）

小吃有六款：小金杯、芋头糕、卤肉饭、肠粉、水粿和沙爹鱼串。有一些咸食搭配糖水还是不错的，芋头糕（$6.80）可尝到白萝卜的清甜，辣椒酱好吃。店家也准备了热咖啡和热花茶。一套三小杯的热花茶（$9.80）蛮有意思的，有金盏花、菊花和千日红。

地址：15 Thomson Hills Dr S574759

电话：96392530