番茄豚骨拉面　酸甜香浓

即日至4月底，日本连锁拉面餐馆一风堂（Ippudo）限定推出红彤彤的番茄豚骨拉面（Vampire Tomato Tonkotsu Ramen），展现一风堂的创新风格和精髓之余，以香浓鲜甜的口味唤醒食客味蕾。

新登场的番茄豚骨拉面最初仅在日本新宿的一风堂售卖，如今登陆新加坡。番茄豚骨拉面（单点$19++）将原味豚骨汤与香浓番茄汤相融合，既有番茄的酸爽，又有豚骨的鲜甜，引发多重味觉享受。

与招牌白丸、赤丸拉面相比，这款独特限定拉面所选用的拉面更扁平，厚度只有1.1毫米，爽口弹牙。拉面配料丰富，包括：切达芝士脆饼、厚切炙烧熏肉，蒜蓉樱桃番茄、招牌叉烧片、鸡蛋、芝麻叶等。吃时还可搭配主厨自创的番茄酱。爱吃辣的食客，还可撒入黑胡椒粉，增添一丝辣味。

一风堂番茄豚骨拉面包括：一碗番茄豚骨拉面、番茄芝士炸鸡肉块，以及一杯无酒精的气泡番茄鸡尾酒。（餐馆提供）

餐馆也推出番茄芝士炸鸡块（单点$5++）作为配菜，淋上原味番茄酱与浓郁的马苏里拉芝士的炸鸡肉块酥香多汁，炙烤后即散发淡淡烟熏香。享用美食之余，还可来一杯无酒精的气泡番茄鸡尾酒。

番茄豚骨拉面套餐收费$24++，包括：一碗番茄豚骨拉面、番茄芝士炸鸡肉块，以及一杯无酒精的气泡番茄鸡尾酒。限时优惠只限本地一风堂的15家分店，唯Ippudo Express除外。