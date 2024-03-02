三八妇女节　姐姐妹妹享用特备美食

五道佳肴品潮菜之美，滋润养颜亚洲口味汤品，享用精致下午茶赠Spa礼券，吃雪糕买一送一；三八妇女节，餐饮业者推出各种优惠，通过美食慰劳女性。

3月8日（星期五）是国际妇女节，怎能少得了美食助兴？本地许多餐馆与食肆纷纷推出独家优惠，不少餐馆也精心策划了特别菜单来纪念这个日子，不妨好好慰劳自己或你生命中的那个“她”，奉上温馨甜蜜的一餐。

天厨：五道潮式佳肴套餐

中餐馆天厨将于3月4日至17日特别推出国际妇女节潮式佳肴套餐。（餐馆提供）

新加坡国敦统一酒店中餐馆天厨将于3月4日至17日特别推出国际妇女节潮式佳肴套餐，每人收费$58++（至少两人用餐）。该套餐展示餐馆厨师烹制潮菜的传统技艺，也体现女性对家庭的贡献。

五道潮式佳肴菜单不乏餐馆高级主厨吕荣强师傅的招牌菜，包括：潮式三拼（潮式蒸水晶饺、潮州家乡炸蟹枣、冰梅小番茄）、花胶竹笙养颜汤、潮式川椒鸡球、潮式芥兰菜脯炒粿条，以及红枣炖桃胶。

开胃小菜冰梅小番茄经蜂蜜和盐渍过的冰梅，甜美多汁。花胶竹笙养颜汤是炖煮逾六小时萃取的精华，搭配蹄筋、花胶、瑶柱享用。盛放在石锅中的汤保存了最佳温度，从第一口吃到最后还是热腾腾的。潮式川椒鸡球是传统潮州菜，嫩滑的鸡肉球带有香、浓、麻的川椒味道。潮式芥兰菜脯炒粿条镬气十足，搭配樱花虾为菜脯炒粿条增香。

甜品红枣炖桃胶吃起来软糯爽滑，一勺入口绵绵润喉，滋润养颜。

地址：403 Havelock Rd Level 2 S169631

电话：63183193／63183198

福福锅：单人小锅汤品

配合国际妇女节，到福福锅享用单人小锅料理，可享有买一送一优惠。（餐馆提供）

以单人火锅为主打的福福锅（FuFu Pot）则将在国际妇女节期间的3月4日至8日推出限时优惠。

到福福锅享用单人小锅料理，可享有买一送一优惠，双人享用只需$28。餐馆主打各种亚洲美味汤品，食客可按照个人喜好，从餐馆自制研发的八款汤底中挑选喜爱的口味，包括：台式风味臭臭锅、白咖喱汤锅、番茄／辣番茄锅、韩式部队锅、豚骨味噌锅、寿喜烧锅、胶原蛋白汤锅、蘑菇锅等。白咖喱汤融合咖喱与椰香，口味清香咸；爱吃辣的食客必定要尝尝臭臭锅，自制臭豆腐并不臭，汤头香辣美味。

买一送一的双人堂食优惠包括一次免费续汤，丰富配料包括：鲜虾、鱼包蛋、黑木耳、娃娃菜、樱桃番茄、鸿喜菇、莲藕、白萝卜、玉米、奶白菜及一碗珍珠米饭。

地址：68 Orchard Rd #06-07 Plaza Singapura S238839

电话：62502193

首都凯宾斯基酒店：享用下午茶送脸部护理

首都凯宾斯基酒店与瑞士护肤品牌Valmont携手打造“盛开的花园”国际妇女节下午茶体验。（酒店提供）

即日起至3月10日，新加坡首都凯宾斯基酒店（The Capitol Kempinski Hotel Singapore）与瑞士护肤品牌Valmont携手打造“盛开的花园”（A Blooming Garden）国际妇女节下午茶体验，每人$52++。

食客可在酒店大堂享用各种咸甜小吃。经典司康饼在口味上升级，加了蓝莓，配以凝脂奶油和浆果果酱。白桃冰糕加入少许气泡酒，口感清爽。其他不容错过的甜点包括：枫叶磅蛋糕、松露芝士蛋糕，以及以法芙娜曼佳丽巧克力、杏仁酱和覆盆子蜜饯制成的熔岩巧克力蛋糕。此外，黑芝麻无比派（Whoopie pie）和接骨木花荔枝果仁糖也是下午茶的亮点。

庆祝国际妇女节，享用下午茶还可获赠$100 Spa礼券，可用于The Spa享受一小时的Valmont脸部护理，以及免费换取Valmont最新LumiCitySPF50试用品。

地址：15 Stamford Rd S178906

电话：63688888

Häagen-Dazs：一球价钱享用两球雪糕

优惠期间，凡在全岛Häagen-Dazs购买雪糕，将可以一球的价钱享用两球雪糕。（商家提供）

3月8日至29日，雪糕品牌Häagen-Dazs将借Rose Project全球计划，与国人同庆国际妇女节。为纪念品牌杰出女性共同创办人Rose Mattus，同时支持在全球各领域默默努力的每一位女性，Häagen-Dazs于2023年展开Rose Project全球计划，每年选出五位出类拔萃的女性（#WomenWhoDontHoldBack），于国际妇女节颁发总值10万美元奖金，以表彰她们的努力、才华及在各领域的杰出贡献，希望借此鼓励全球女性怀抱#DontHoldBack精神，不再被框架所限，毫不保留地活出真我。

优惠期间食客只须到全岛Häagen-Dazs购买雪糕，就可享有买一送一优惠，只限周一至周五。即食客可以一球雪糕的价钱享用两球雪糕。此外，位于VOCO Orchard酒店的Häagen-Dazs分店3月8日当天下午4时至晚上8时，将给女性送上美丽的玫瑰花。