作为亲民小吃的肠粉，无论是早餐、午餐或晚餐，都一样顺滑暖胃。

肠粉是广州知名小吃，广东肠粉主要有两种：一种是布拉式肠粉，把米浆倒在一块布上然后加盖，通过底下的热铁板蒸熟；另一种是抽屉式肠粉，用抽屉蒸箱把肠粉蒸熟。源自广州的银记肠粉店主打布拉式肠粉，每天用石磨现磨米浆做肠粉，有“白如玉、薄如纸”的评价，其馅料如猪肉、虾肉和鱼肉都经过特别腌制。

店里约有20种口味，从招牌叉烧肠粉，到比较少有的猪肉猪肝、嫩滑鸡肉、花生芝麻酱、冬菇、春卷、鸡蛋和菜脯等。猪肉猪肝肠粉的双重口感尤其出味，饱满的内馅腌制得入味香滑。经典的港式炸两（肠粉包油条）搭配一杯港式奶茶，时空“转移”到香港。这家肠粉的另一特色是加了生菜，因为广州人认为吃蔬菜较健康又能解腻，让肠粉更爽口。此外，可以在喜欢的肠粉加鸡蛋，多了一层口感和香味。酱汁是肠粉的“灵魂’，店里的酱汁用不同酱油和十多种食材，经过多道工序调制而成，为肠粉增香提鲜。

红豆肠粉以香甜绵密的日本红豆为内馅。（黄靖晶摄）

除了有多款咸味的肠粉，还有少见的甜味红豆肠粉，薄薄的肠粉卷着香甜绵密的日本红豆，可口爽滑。一咸一甜的组合最迷人，建议先尝招牌叉烧肠粉，再点红豆肠粉当做甜品。餐单也有不少粥品选择，可尝试广州人一盘肠粉配一碗粥的吃法。