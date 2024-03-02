美食周记：小贩中心转角遇美味

小贩中心一些摊位因位置不佳而受忽略，食客只要花点时间走动，在好些转角处即能寻得用料与味道不逊排长龙档口的庶民美食。

小贩中心是许多人的美食天堂，有名气的摊位经常大排长龙，有些摊位却因位置不佳而受忽略。虽说酒香不怕巷子深，好些年长小贩不擅长品牌行销和经营社媒，只是凭着数十年的经验和手艺埋头苦干。食客到小贩中心时不妨每个角落都走一遍，不要直奔着长龙，肯定会有新发现。

Curry On咖喱饭

仁当羊肉以辛香料焖出独有风味。（陈爱薇摄）

记者对大巴窑4巷熟食中心相当熟悉，要找朋友介绍的这摊咖喱饭时，居然走了两圈没找到，可见它的位置实在不理想。Curry On的摊位在靠近多层停车场的角头，面对着一堵墙。老板说话轻声细语，1980年代曾是新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院（SHATEC）导师。

Curry On原本在武吉知马熟食中心内，得知熟食中心将重新发展后，摊主于2023年搬到大巴窑。招牌主打咖喱牛肉、鸡肉和鱼头，以及炸鱼和辣椒螃蟹；不过后来增加了其他菜肴，如烤鸡、烤猪扒、炸鱼和虾酱鸡腿。摊主说那一带年长顾客居多，有的不吃辣。

浓郁咖喱鸡和江鱼仔花生，让人忍不住吃完整碟白饭。（陈爱薇摄）

选择太多，一如既往请摊主推荐。摊主按当天有准备的，介绍了无骨烤鸡腿、仁当羊肉、炸鱼和咖喱鸡。原本以为仁当和咖喱会很辣，其实还好，比较像娘惹式，辛香料多，味道很丰富。

套餐从$5.50起，分量很大。尤其喜欢淋在白饭上的浓稠咖喱汁，和海南咖喱饭所淋的各式较稀薄咖喱汁不同，大口吃下非常过瘾，还配有江鱼仔、花生和黄梨块。

地址：93 Lor 4 Toa Payoh #01-54 S310093

营业时间：上午11时到下午2时，傍晚6时至晚上8时（周四晚餐时段休息）

乌发肉脞面具有清淡又隽永的潮州特色。（陈爱薇摄）

乌发肉脞面（Orh Huat）

虽然是在2023年才加入牛车水大厦熟食中心的生力军，年约70岁的摊主吴先生其实一直从事餐饮业，哥哥在惹兰红山经营颇有名气的亚乌海鲜楼。牛车水大厦熟食中心是个大迷宫，分成红黄蓝绿四个区，乌发肉脞面在黄区一角、禧街炒粿条隔壁。

只有三个选项：肉脞面、鱼丸面和猪肝面（$5或$6）。猪肝没有让人失望，烫得熟度刚好，嫩而不老，没有异味。汤底是很潮州式的清甜，加上一点肉脞、猪肉、猪肝、鱼丸和鱼饼。干面撒满香脆猪油渣，这个要加分。

撒得大方的猪油渣为干面添香。（陈爱薇摄）

老板是一个人“包到完”，所以要有点耐心和时间等待。

地址：335 Smith St #02-33 S050335

营业时间：上午8时半至下午3时（周一休息）

良海南鸡饭选用较大只甘榜鸡，煮出顺滑鲜香。（陈爱薇摄）

良海南鸡饭

在顺福巴刹熟食中心，面向马路的那一排摊位比较热闹，尤其是虾面和鱼汤。良海南鸡饭在后面一排，不过一整排黄亮亮的甘榜鸡像在召唤食客，让人看得垂涎欲滴。

香而不油的鸡饭，配上白斩鸡、豆芽和辣椒，完美一餐。（陈爱薇摄）

没卖卤豆干、卤蛋和油菜等，就专心做好白斩鸡。虽然是甘榜鸡，选用比较大只的，所以不必担心没有肉。鸡肉结实但不会过柴，即使是胸肉也顺滑入口，这是很难得的。喜欢摊主的鸡饭，好米煮出好饭，带鸡油香但不过腻，还有豆芽。不敢说这家鸡饭是较健康的选择，但至少吃得满足又不太内疚。

辣椒酱也很到位，所以就直接淋在鸡肉上啦！鸡饭从一碟$4.50起，一只鸡$30。