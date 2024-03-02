文化市镇如切 古早味藏街巷间　

位于新加坡东部的如切和加东以美食著称，两者经常被混为一谈。有别于加东浓郁的土生华人特色，如切弥漫着市井生活气息，经营数十年的老食肆延续传统，勇于创新，为这个“文化市镇”注入别样的美味。记者走访老店文化站，追溯古早，品味精髓。

从中国福建南来新加坡的商人周如切（1857-1926年）于1890年代在加东一带买下大片土地建造房屋，1917年政府征用他名下地段建路，因此将道路改名为如切路（Joo Chiat Road）。2011年如切获选为新加坡首个“文化市镇”（Heritage Town）。

“如切—加东”常包装成为一区，也没有一个明文规定界限。记者询问了身边熟悉那一带的居民，大部分人的认知是，东海岸路近丹戎加东一带称为加东，在如切路近芽笼士乃一带是如切。

如切老街弥漫着生活气息，有不少市井小民喜爱的老字号食肆。（龙国雄摄）

新加坡媒体人兼自由记者黄匡宁的形容很传神，她写道：“加东是海滨、度假、别墅、富豪、洋派；如切是市井、日常、店屋、平民、本土。”正因如此，游客和食客经常把焦点放在加东富土生华人特色的建筑和社区，忽略弥漫着生活气息的如切路与横巷。

如切除了形形色色的传统商店如脚踏车行、沙发修复、镜框装裱和藤制家具，还有经营数十年的老食肆。师傅坚持传统也不忘创新，在时光流转和岁月更迭中，继续守候着旧雨新知的到来。记者探访这些老店，从小食佳肴到旧餐具用品，追溯古早，品味精髓。

阿姨粿点的潮州粿、金瓜糕和芋头糕，虾米多，味道传统。（陈爱薇摄）

阿姨粿点（Ah Yee’s Soon Kueh）皮薄馅料十足

芋头粿内的芋头切成丁，馅料饱满。（陈爱薇摄）

2004年阿姨粿点在德明熟食中心开档，2012年因人手不足停业，2017年“阿姨”的儿子接过衣钵在附近开店。笋粿、饭粿、韭菜粿和芋头粿一个仅卖$1.80。

每款粿点都馅料十足，粿皮薄而不破，凸显做粿功底。虾米经过细心去壳，满满地加在多款粿点当中，每口咬下都有虾米传递的鲜甜。

记者最喜欢已不常见的芋头粿，芋头切成丁，保有口感也带芋头粉香。笋粿以沙葛为主，还有黑木耳、虾米和冬菇，虽然有冬笋但不太尝得出。喜欢饭糕表面大大的“寿”字，然而馅料略嫌单薄和带咸。

芋头糕、金瓜糕和糯米饭从一份$3.90起，金瓜糕不会太甜腻。阿渣（achar）和咖椰一份$4.80起，同样纯手工制作。

地址：124 Tembeling Road S423623

营业时间：上午7时至下午5时（周三休息）

Mr & Mrs Mohgan的钱币煎饼（前）双面香脆。（陈爱薇摄）

Mr & Mrs Mohgan 外酥内脆印度煎饼

原摊主莫根（Mohgan）12岁起就售卖印度煎饼，数次搬迁，于2018年落户如切路，是东部很有名气的印度煎饼摊。2022年3月，56岁的莫根不慎跌倒引发心脏病去世，很多熟客担心摊位从此结束营业。得知他女儿接手后，老顾客“松了一口气”，可见其魅力之大。

这里的印度煎饼以香脆见称，撕开后，面饼内层次之间有空隙，赋予外酥内脆口感。印度煎饼一个$1.50起，可加磨菇、香蕉、芝士和洋葱等。喜欢钱币印度煎饼（6个$5.50），因烹饪工序较多，不是每个印度煎饼摊位有卖。面团“飞转”成薄饼后，卷成长条，再绕成钱币状，大量菜油由内到外煎得双面脆香。如果想来点“好料”，可试包裹沙丁鱼或羊肉的馅饼（Murtabak，$8和$9）。

重要配角咖喱汁除了常见的扁豆咖喱，还有鱼咖喱和羊肉咖喱。很多人网上留言说要等至少30分钟，而且一些煎饼很快售完，所以要吃得趁早。

地址：300 Joo Chiat Road S427551

营业时间：上午6时半至下午1时（周三休息）

利满的包点精致可爱，老婆饼、脆皮豆腐和烧卖顾客也喜爱。（龙国雄摄）

利满（D’Bun）纯手工包点

小巧叉烧包的叉烧是自家炭烤，只带适量油脂。（龙国雄摄）

从事餐饮业的李美美从小喜欢吃包，1991年创办利满。凭着对包点的热忱，李美美后期研发造型多变的包子，不但坚持纯手工制作，而且不加味精和鸡精粉。招牌叉烧包（$1.20）的一大特色是自家炭烤叉烧，因为只保留适当油脂，所以不会太过肥腻；小小一个，吃起来没有负担，还可以再尝其他点心。

李美美觉得白色包子很单调，于是研发动物造型如玉兔和小猪莲蓉包（$1.60），以及粉红色的莲花桃（$2）。后来推出的其他点心也受顾客喜爱，包括木薯糕、叉烧餐包、脆皮豆腐和老婆饼等。在这里也可以买到多种口味的粽子，如福建肉粽、蓝米娘惹粽、港式豆粽，一个$5起。

比叶子楣大包更早问世的鲍鱼鸡包，重达150克，里头有鲍鱼、干贝、鸡肉和猪肉等，老板娘有意让它重出江湖，令人期待。

地址：358 Joo Chiat Road S427603

营业时间：上午8时至晚上9时（无休）

新兴肉骨茶的胡椒肉骨茶带薄薄胡椒香，不会太过抢味。（龙国雄摄）

新兴肉骨茶（Sin Heng）砂煲肉骨茶鼻祖

郑家三姐妹翠花、秀花和赛花从柔佛笨珍到新加坡当裁缝，1980年代初接手一名退休亲戚的肉骨茶摊位。从丹戎巴葛到勿洛，1983年落户如切至今超过40年。第二代梁英豪和苏文聪20多年前加入，现已独当一面。

本地福建式肉骨茶已不多，新兴肉骨茶仍保留传统风味。状元肉骨茶（$10起）采用十多种药材和辛香料，加上葱头和胡椒熬制成药材汤。除了肉骨，还有草菇、蘑菇、黑木耳、玉米笋、猪肚和猪肝。汤底散发淡淡药材香，感觉滋补暖胃，和马国浓烈甚至略带苦的药材汤大不相同。

另一款胡椒肉骨茶（$10起）用白胡椒和葱头熬煮一个多小时，因为有黑酱油的中和，不会像潮州肉骨茶的辛辣。值得一提的是，店家只用排骨和软骨，而且是本地最早使用砂煲的肉骨茶业者之一。卤猪脚（$7起）也是一开业就有的长青料理。

参峇茄子的自制参峇酱很香，让整道菜变得精彩开胃。（龙国雄摄）

1999年本地爆发立百病毒（Nipah Virus），肉骨茶生意受挫，郑家姐妹花于是决定开拓更多菜色，添加了酸甜鱼片、参峇茄子、泰式炸鸡等。新兴相信是第一家推出煮炒菜肴的肉骨茶店，吸引更多家庭式顾客和游客。

地址：439 Joo Chiat Road S427652

营业时间：上午10时至晚上11时半（周一休息）

郭源发如切薄饼有DIY配套，除了手工薄饼皮，还配好的馅料和酱料。（档案照片）

郭源发如切薄饼 现做现卖薄饼皮

创办人郭田园当年从中国福建安溪来到新加坡，1938年开始在如切路95号售卖自制薄饼皮。他后来娶了本地土生华人，两人育有16个孩子。这门家族生意现由第二代郭进来和第三代郭金地传承，郭金地还获颁首届“新加坡非物质文化遗产传承人奖”。

早上经过，有机会见到老板搅打面团，然后徒手把面团抹拭在140摄氏度高温铁盘上，一瞬间一片片薄如纸张的饼皮就诞生了。重达30公斤的铁盘是郭家的“传家之宝”。

郭源发如切薄饼的第二代郭进来，在铁盘上现做薄饼皮。（档案照片）

手工薄饼皮会比机器制作的软和厚，也少韧性；比较大张，拿出来未开始包裹馅料就闻到面粉香。因为是天然无防腐，要密封且当天吃完。

郭源发如切薄饼有多款配套供选择，最基本的600克薄饼皮DIY配套（$68）包括约20张薄饼皮、沙葛等煮成的馅料、新鲜指天椒酱、黑甜酱、花生碎、炸粉脆、生菜和黄瓜丝。

地址：95 Joo Chiat Road S427389

营业时间：上午9时至下午2时（周一休息）

源和春菜馆的招牌菜娘惹黑果焖鸡，工序繁琐。（档案照片）

源和春菜馆（Guan Hoe Soon）家传娘惹菜肴

源和春菜馆是本地首家娘惹餐馆，由来自中国海南岛的叶之桂于1953年创办，店名取自三个儿子叶高源、叶高和与叶高春。叶之桂曾在娘惹家庭打工，因此学会烹调娘惹美食。如今生意传到第三代，仍坚持家传式做法，曾为总统府宴会供应正宗娘惹菜肴。

招牌菜娘惹黑果焖鸡（Ayam buah keluak，$18.80起）工序繁琐。黑果洗刷后泡水三天才能用。削去果实一端将果肉取出，黑果肉、猪肉和少量番薯鱼肉混合后，再嵌回果壳内。接着，将黑果、鸡肉和香料焖一个多小时至收汁。

源和春菜馆也制作小金杯及娘惹糕点。（陈爱薇摄）

其他受欢迎的娘惹菜肴有亚参辣鱼头、娘惹杂菜、咸菜鸭汤和娘惹肉丸汤等。

地址：38/40 Joo Chiat Place S427762

营业时间：上午11时至下午3时，傍晚5时半至晚上9时（无休）

从如切起家的知名老字号还有金珠肉粽和飞飞云吞面等。

老物件讲述如切饮食史

郭源发如切薄饼、飞飞云吞面、金珠肉粽、源和春菜馆、利满和新兴瓦煲肉骨茶，参与了国家文物局推出的“老店铺文化站”（Street Corner Heritage Galleries）计划。每家店内摆放一个“迷你博物馆”，记者精选其中一些珍贵老物件分享。它们充满故事，道出先辈如何一路走来，参与新加坡成为美食天堂的过程。

这套红彤彤的餐具印有源和春菜馆的店名，和五位数电话号码，只有喜庆佳节如婚宴和寿宴才拿出来用。（国家文物局提供）

1950年代源和春菜馆创办人叶之桂用这些模具，为蔬果如红白萝卜做吉祥造型，供宴会菜肴使用。（国家文物局提供）

金珠肉粽创办人李金珠在蒸炉内放了许多一分硬币，水滚热时会发出响声，一旦变得安静，就表示没有水，提醒要添水。 （国家文物局提供）

新兴肉骨茶于1999年因立百病毒爆发推出新菜肴的海报。当时一碟茄子$5，25年后的今天，一碟$9。（国家文物局提供）

利满保存的木制印模，传统月饼（左）的印模最有历史味道，鱼形和冰皮月饼印模所用的材质已不同。（国家文物局提供）

在陶土垫的螺旋纹内放电热线后，郭源发如切薄饼的家庭成员或员工会把准备用来制作薄饼的面团，放在上面加热保温。（国家文物局提供）