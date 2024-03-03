咖喱杂菜可荤可素好下饭

Indocafe Peranakan Dining主厨王永和一入行就学煮娘惹菜，他的拿手咖喱杂菜加入自制娘惹香辣酱，滋味丰富，可素可荤，是道香浓入味的下饭菜。

咖喱杂菜（sayur lodeh）是一道可素可荤的料理，很香浓，适合下饭。

娘惹餐馆Indocafe Peranakan Dining主厨王永和（42岁）说，咖喱杂菜的食材，是一般家常菜会用到的蔬菜，包括茄子、萝卜、包菜、包菜花、长豆和香料。蔬菜讲究新鲜，烹煮出的咖喱杂菜味道自然美味可口。另一关键食材是娘惹香辣酱（rempah），让这道菜肴香辣带劲。

娘惹菜注重各种香料酱汁，所使用的酱料通常有10种以上香料调配而成。不少经典娘惹菜都必须用娘惹香辣酱调味。制作娘惹香辣酱通常需要很多不同食材，最常见的有辣椒、大蒜、红葱头等。烹煮咖喱杂菜的过程，较为费时的是准备娘惹香辣酱，炒时火候要小，而且要炒至油香溢出。

咖喱杂菜必有椰浆，加入椰浆前疏菜要炒软，否则椰浆的烹煮时间会过长，导致油脂会分裂变成粒状。如果想要食荤，可按个人喜好在咖喱杂菜里加入鱼、虾或咸鱼，味道都不错。

咖喱杂菜香辣下饭。（龙国雄摄）

咖喱杂菜主要食材有各种蔬菜及关键的娘惹香辣酱。（龙国雄摄）

有土生华人血统

王永和20岁入行，刚开始是为学一门手艺，后来发现食材千变万化学问大，遂对烹饪的兴趣与日俱增。但掌勺工作不易，王永和曾有过放弃的念头。他说：“第一天上班，师傅叫我切十多二十公斤的青辣椒，双手被辣椒辣到又红又肿。第一天上班就如此辛苦，心想要不要放弃算了。但我不想轻易退缩，很庆幸自己后来坚持下去。”

王永和从当学徒开始就学做娘惹菜，他觉得，娘惹菜结合了马来餐和中餐的特色，口味很大众化，容易让人接受。他入行煮娘惹菜十多年后，一次机缘巧合下发现原来他的奶奶是娘惹。由于奶奶在他念小学时已经过世，他未曾有机会跟奶奶学煮娘惹菜，但这份血缘关系让他感觉跟娘惹菜更亲近一点。

娘惹餐馆Indocafe Peranakan Dining主厨王永和喜欢融会了马来餐和中餐特色的娘惹菜。（龙国雄摄）

把榴梿融入娘惹菜

娘惹菜的特色是味道浓郁，融会甜酸、辛香、微辣等多种味道，充满热带风情。王永和曾经从娘惹菜中，变化出别具风味的发酵榴梿糊虾（tempoyak prawn）。

发酵榴梿糊是一种传统食品，通过把盐加入熟成的榴梿制成，被居住在东南亚地区，主要是印度尼西亚和马来西亚的马来人广泛食用。该地区的不同地方，有各种以发酵榴梿入菜的食物，例如印尼的香蕉叶蒸鱼和马来西亚的黄鱼炖汤。发酵榴梿带酸味，在室温下保存的时间越长，酸度越高。

他说，马来菜肴有使用发酵榴梿，新加坡人喜欢吃榴梿，启发他把榴梿融入娘惹菜，用阿根廷红虾和羊角豆，配搭发酵榴梿、娘惹香辣酱、姜黄叶、八角、桂皮等。

王永和的家乡在马来西亚吉打州，他平日较少下厨，但每次回乡时都乐得为家人烹煮他们最喜欢吃的娘惹五香。他偏爱的娘惹菜是仁当（rendang），有多种煮法，可选用牛、羊或鸡。另一道是咖喱杂菜，可素可荤，能随意搭配自己喜欢的材料。

咖喱杂菜（四至五人份）

食材：

胡萝卜50克（切成1厘米厚、1英寸长）、茄子40克（切成楔形）、卷心菜100克（切成小块）、长豆30克（切成1英寸长）、花椰菜50克（切成小块）、咖喱鱼粉5克、虾米干5克、峇拉煎粉半茶匙、椰浆40克、豆卜20克（切成小块）、盐少许、糖少许、水少许。

娘惹香辣酱（rempah，可制作1公斤的分量）

食材：

油5汤匙、青柠叶（kaffir lime leaf）20克、香茅100克、姜80克、南姜70克、小红葱600克、新鲜红辣椒400克、辣椒干200克、姜黄50克、烛果（candlenut）50克。

做法：

1. 将所有食材搅拌成糊状，如果太干，可添加一点水。

2. 锅油热后，放入搅拌成糊状的食材炒10分钟，然后加入青柠叶，再炒20分钟至香味四溢。

咖喱杂菜

做法：

1. 将120克的娘惹香辣酱，跟咖喱鱼粉和峇拉煎粉混合一起。

2. 锅油热后，炒两分钟。

3. 加入虾米干和蔬菜，炒一分钟。

4. 慢慢倒入水，直至水盖过蔬菜，然后用中火煮。

5. 煮至蔬菜变软，加入糖、盐和椰浆，煮至沸腾，即可享用。